عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صدام ناري بين دورتموند ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.. الليلة

مانشستر ستيي ضد بوروسيا
مانشستر ستيي ضد بوروسيا دورتموند

يستضيف فريق بوروسيا دورتموند الألماني نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم، الثلاثاء، في تمام التاسعة مساء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات، ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويسعى فريق بوروسيا دورتموند للثأر من مانشستر سيتي، بتحقيق الفوز عليه في مباراة اليوم، وخطف بطاقة التأهل رسميا إلى دور الـ 16.

وكان بوروسيا دورتموند خسر أمام مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف في لقاء الذهاب.

على الجانب الآخر، يطمح فريق مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا في تحقيق الفوز على بوروسيا دورتموند أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير لحسم صدارة المجموعة السابعة، بعدما ضمن رسميا التأهل للدور المقبل.

وجاءت قائمة مانشستر سيتي لمواجهة دورتموند كالتالي:

إيدرسون - ستيفان أورتيجا - روبن دياز - ناثان آكي - جواو كانسيلو - إيلكاي جوندوجان  - إيمريك لابورت - رودريجو - كيفين دي بروين - جوليان الفاريز - بيرناردو سيلفا - مانويل أكانجي - رياض محرز - سكوت كارسون - فيل فودين - كول بالمر - ريكو لويز - جوش ويلسون - إيرلينج هالاند - جاك جريليش.

ترتيب المجموعة السابعة:

1- مانشستر سيتي : 10 نقاط

2- بوروسيا دورتموند : 7 نقاك

3- إشبيلية : نقطتان

4- كوبنهاجن :  نقطتان

 

دورتموند مانشستر سيتي دوري ابطال أوروبا جوارديولا هالاند

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو كاميرات المراقبة يقلب الموازين.. ماذا فعل عامل النظافة داخل محل الكشري

وفاة فريد الديب عن عمر يناهز 79 عاما

اشتري دلوقتي الجرام بـ753 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

بسبب مشهد بمسلسل المتهمة.. درة: جوزي قالي مش هنام جنبك تاني.. فيديو

سيغيب شهرا.. محمد معروف يبرر عدم طرد نجم الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا

قبل العلاقة الحميمة.. هبة قطب تنصح الرجال بتناول هذه الأطعمة|تعرف عليها

بعد قرار إنشاء مؤشر الجنيه.. الدولار يتراجع بقوة عالميًا وهذا سعره الآن

أحمد موسى يكشف أسباب الدعوة للفوضى بهذا التوقيت: عاوزين سيناريو 28 يناير

ترشيحاتنا

أمطار رعدية وتقلبات..الأرصاد الجوية تحذر من طقس تلك الساعات

ذروتها بهذا الموعد.. البحوث الفلكية تحذر المواطنين من كسوف الشمس اليوم

بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى الإمارات | صور

وفاة فريد الديب عن عمر يناهز 79 عاما

وفاة المحامي الكبير فريد الديب عن عمر يناهز 79 عاما

تفاصيل اغتيال الجيش الإسرائيلي والشاباك قائد عرين الأسود بنابلس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. شاهيناز تثير ضجة بهذه الإطلالة| شاهد

المتعافون من كورونا أكثر عرضة للموت بجلطة مفاجئة| دراسة صادمة

فيديو كاميرات المراقبة يقلب الموازين.. ماذا فعل عامل النظافة داخل محل الكشري

فيديو صادم.. نشطاء يشوهون لوحة سعرها 111 مليون دولار "بالبطاطس المهروسة"

فيديو

راغدة شلهوب: حلقة مرتضى منصور المثيرة للجدل وحنان شوقى الأكثر مشاهدة

كيف سيحافظ البنك المركزي على قيمة الجنيه أمام الدولار؟ فيديوجراف

خناقتي مع أحمد زكي.. إيناس الدغيدي: قلت له نجوميتك في الشارع

الكيلو بـ34 جنيها.. أسعار الدواجن بعد تدخل الحكومة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

د. صفوت عمارة

ضوابط المعاملات المالية

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا سارقي الفرح

نهال علام

المؤتمر الاقتصادي

كريمة أبو العينين

ومن البكاء ما فيه منافع

اﻟﻤﺰﻳﺪ