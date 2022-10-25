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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم انقطاع مياه الشرب عن مناطق الشيخ مسعود وبني عامر بالمنيا

قطع مياة الشرب بالشيخ
قطع مياة الشرب بالشيخ مسعود

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا برئاسة المهندس رجب السعيد جبر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، قطع المياه عن مركز ومدينة العدوة شمال المنيا،  بسبب إجراء أعمال الصيانة بمحطة مياه بني عامر المرشحة.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن الانقطاع اليوم الثلاثاء الموافق 25 أكتوبر الجاري، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساء من نفس اليوم بمناطق مجلس قروي "الشيخ مسعود وبني عامر ".

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وأهابت الشركة بالمواطنين، لتوفير الاحتياجات الخاصة بهم خلال هذه الفترة، مشيرة إلى وجود الخط الساخن لها لتلقي الشكاوى والاستفسارات، من خلال الأرقام التالية 125، 01050509013، 01271196196، 01271269587.

 

المنيا مياة الشرب قطع المياة يوم الثلاثاء إجراء أعمال الصيانة

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