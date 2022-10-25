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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعثة الزمالك تغادر القاهرة وتتجه إلى الإمارات

صدى البلد

غادرت القاهرة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك متجه إلى الإمارات استعدادا لخوض مباراة السوبر المحلي أمام الأهلي المقرر اقامتها يوم الجمعة المقبل على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين.

يترأس بعثة الفريق أحمد مرتضى عضو مجلس الإدارة ومعه أمير مرتضى المشرف على الكرة بالنادي، يرافقها الإعلامي خالد لطيف أمين الصندوق والمستشار أحمد جلال إبراهيم رئيس اللجنة الرياضية والقانونية.

وتستغرق رحلة السفر إلى الإمارات حوالي ثلاث ساعات تقريبا.

وكان الزمالك اختتم تدريباته مساء الأمس بالقاهرة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء السوبر المصري المرتقب أمام الأهلي قبل السفر صباح اليوم إلى الإمارات.

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