ضبط طن لحوم مذبوحة خارج المجازر بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض و شوادر بيع اللحوم ومحلات الجزارة والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية وإدارة المجازر والتفتيش على اللحوم وأقسام الصحة بالإدارات البيطرية بالاشتراك مع الجهات المعنية "مجالس المدن – الرقابة التموينية – مباحث التموين – الرقابة الصحية – الرقابة الإدارية بالشرقية" قامت بشن حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك بمراكز ومدن المحافظة .

أضاف مدير مديرية الطب البيطري ان الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 3 محاضر مخالفة وضبط طن و 6 كجم لحوم و أسماك مخالفة مابين 6 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية و طن أسماك بدون بيانات، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتوفير غذاء صحي وآمن حفاظا على صحة و سلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة والمجهولة المصدر أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.