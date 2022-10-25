الرئيس اللبناني: حل مسألة تشكيل الحكومة بسيط وطلبت من ميقاتي المساواة

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن حل مسألة تشكيل الحكومة بسيط جداً، لافتا الي انه طلب من رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اليوم المساواة بين الجميع.

وقال عون في تصريحات صحيفة له : ما يجري في تشكيل الحكومة يناقض مبدأ وحدة المعايير وعندما يأتي دور "التيار" في عملية التسمية يصار الى التمسك بالتدخل واختيارهم الوزراء وليس الجهة السياسية المعنية.

كان رئيس حكومة تصريف الاعمال ‎اللبناني نجيب ميقاتي، التقي اليوم الرئيس اللبناني ‎ميشال عون في قصر ‎بعبدا.

من جانبها أفادت مراسلة الجديد اللبنانية؛ قائلة : قبل مغادرة ميقاتي قصر بعبدا ردا على سؤال "الجديد" حول وعده انه سينام في قصر ‎بعبدا حتى تأليف الحكومة : "نقلوا كل شي على الرابية ما في محل نام".

كان الرئيس عون في وقت سابق قد كلّف نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، ترؤس الوفد اللبناني الى دمشق يوم الأربعاء المقبل لاجراء لقاءات مع كبار المسؤولين في سوريا بهدف مناقشة مسألة الترسيم البحري بين البلدين الشقيقين.

كما ضم الوفد اللبناني: وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، ووزير الاشغال العامة والنقل علي حمية، والمدير العام للامن العام اللواء عباس إبراهيم، وعضوي مجلس إدارة هيئة قطاع النفط السيدين وسام شباط ووسام ذهبي ورئيس مصلحة الهيدروغرافيا في قيادة الجيش المقدم البحري عفيف غيث