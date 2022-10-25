زيلينسكي يهنئ سوناك بقيادة الحكومة البريطانية .. ماذا قال؟

وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تهانيه إلى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عقب تكليفه بتولي المنصب وتشكيل الحكومة.

وقال زيلينسكي في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" "أتمنى لكم أن تتغلبوا بنجاح على جميع التحديات التي تواجه المجتمع البريطاني والعالم بأسره اليوم".

وأعرب عن استعداده لمواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين أوكرانيا وبريطانيا.

وكان قصر باكنجهام البريطاني، أعلن اليوم الثلاثاء، أن الملك تشارلز الثالث كلف ريشي سوناك رسميًا برئاسة الحكومة، كما قبل استقالة رئيسة الوزراء، ليز تراس.

وفور تكليفه بتشكيل الحكومة البريطانية، قال سوناك في خطاب للأمة، إنه تم انتخابه لزعامة حزب المحافظين من أجل تصحيح الأخطاء وحل المشاكل، مضيفًا أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي أولوية في أجندة الحكومة.

وأضاف "في الوقت الحالي، تواجه بلادنا أزمة اقتصادية عميقة، ولا تزال تداعيات كوفيد باقية، وقد تسببت الحرب في أوكرانيا في زعزعة استقرار الأسواق في جميع أنحاء العالم".

قرارات صعبة

وأشار إلى أن سيتم اتخاذ قرارات اقتصادية صعبة في الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه لن يترك للأجيال القادمة ديونًا وسيعمل على توحيد البلاد.

وأكد سوناك "نعمل على حماية سيادتنا وحدودنا وتبني الفرص التي وفرها بريكست"، لافتًا "أتفهم واجبي لإعادة الثقة في الاقتصاد البريطاني".

وتابع سوناك أنه يقف مستعدًا لقيادة بريطانيا نحو مستقبل أفضل، موضحًا أن احتياجات البريطانيين فوق السياسة.

كما وجه شكرًا لأسلافه السابقين، قائلًا: "ليز تراس لم تكن مخطئة في خطة النمو، فكان لديها هدفًا نبيلًا لكنها أخطاء ارتكبت، وممتن لإنجازات بوريس جونسون".