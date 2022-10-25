ملك بريطانيا يقبل استقالة ليز تراس .. وسوناك يستعد لرئاسة الحكومة رسميًا

أفادت وسائل الإعلام البريطانية، بقبول ملك بريطانيا تشارلز الثالث استقالة رئيسة الوزراء، ليز تراس، قبل لقائه رئيس الحكومة الجديد، ريشي سوناك.

وأشارت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إلى وصول ريشي سوناك إلى قصر باكنجهام للقاء الملك تشارلز الثالث ليكون أول رئيس وزراء بريطاني من أصل هندي.

ووفقا للصحيفة البريطانية من المقرر أن يلتقي سوناك الملك تشارلز قبل أن يعود إلى داونينج ستريت ويخاطب الأمة لأول مرة بصفته رئيسا للحكومة البريطانية.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت رئيسة الوزراء البريطانية المنتهية ولايتها، ليز تراس، إن بريطانيا مستمرة في معركتها للخروج من عاصفة التحديات الراهنة، وذلك في لها بعد آخر اجتماع لحكومتها.

ووفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية، افتتحت تراس اجتماع حكومتها بشكر الوزراء على دعمهم، مشيرة إلى أنها حققت بعض الإنجازات الهامة خلال الفترة القصيرة التي قادت فيها الحكومة.

وقالت إن الحكومة أكدت أن البلاد قادرة على الحداد على وفاة جلالة الملكة والترحيب بجلالة الملك تشارلز الثالث كملك جديد، وهي لحظة حيوية في تاريخ بلادنا.

وتابعت: " إن الحكومة تصرفت على الفور لحماية الجمهور والشركات من فواتير الطاقة المرتفعة غير المستدامة - مما أدى إلى ضمان أسعار الطاقة لإنقاذ الأسرة النموذجية بحوالي 700 جنيه إسترليني هذا الشتاء".

كما التزمت الحكومة بتعهدها بإلغاء الزيادة في التأمين الوطني وأظهرت التزامها الراسخ بدعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا.

وأضافت أنها أوفت بالأولويات الثلاث التي حددتها في بداية رئاستها للوزراء، وهي حماية الناس من فواتير الطاقة المرتفعة، وخفض الضرائب، ووضع خطة للمرضى.

واختتمت رئيسة الوزراء حديثها بالقول إن الوقت الذي قضته في هذا المنصب كان امتيازا كبيرا وأن خليفها سيحظى بدعمها لأنها تبني الآن الخطوات المهمة التي اتخذها مجلس الوزراء بالفعل لدعم البلاد.

كما اعربت ليز تراس عن أمنيتها لرئيس وزراء بريطانيا الجديد، ريشي سوناك: "كل التوفيق والنجاح لمصلحة بلدنا".