فى 7 خطوات .. الأوراق المطلوبة لتجديد البطاقة للمتزوجة

يسعي الكثير من المواطنين إلى معرفة الأوراق المطلوبة لتجدد البطاقة خاصة أن البطاقة الشخصية تعد الأهم فى انهاء أى معاملات كما أنك تحتاجها فى مختلف أمور حياتك وباتالي فإنه عند انتهاء سرينها عليك تجهيز بعض الأوراق المطلوبة لتجديد البطاقة.

الأوراق المطلوبة لتجديد البطاقة

تتضمن الأوراق المطلوبة لتجديد البطاقة مجموعة من المستندات التى يجب تحضيرها لاستكمال خطوات التجديد والتى تتضمن مايلي:-

- إحضار صورة شهادة ميلاد الشخص.

- كما تتضمن الأوراق المطلوبة لتجديد البطاقة إحضار عقد إيجار أو تمليك يوضح محل السكن.

- على المواطن الراغب فى تجديد البطاقة تحضير إيصال مرافق لمحل السكن سواء كان ( مياه، كهرباء، غاز أو إيصال فاتورة تليفون).

- كما تشمل الأوراق المطلوبة لتجديد البطاقة صورة بطاقة الرقم القومي المنتهية في حالة التجديد.

الأوراق المطلوبة لتجديد البطاقة للمتزوجة

وفيما يخص الأوراق المطلوبة لتجديد البطاقة للمتزوجة يجب إحضار المستندات التالية

- تضمن الأوراق المطلوبة لتجديد البطاقة للمتزوجة إحضار صورة لوثيقة الزواج.

- أما بالنسبة لأصحاب المهن النقابية، تشمل الأوراق المطلوبة لتجديد البطاقة اعتماد المهنة الخاصة به.

- وفيما يخص النسبة العاملين في القطاع الخاص تتضمن الأوراق المطلوبة لتجديد البطاقة تقديم خطاب التأمينات من الجهة المختصة.

خطوات تجديد البطاقة أون لاين

تتضمن خطوات تجديد البطاقة مجموعة من النقاط والتى يجب على الراغب لتجديد البطاقة القيام بها وتشمل:-

- لتجديد البطاقة يمكن الدخول لموقع وزارة الداخلية

- تسجيل الدخول عبر موقع وزارة الداخلية

- ثم تختار أيقونة تجديد بطاقة الرقم القومي

- ومن ثم تختار نوع العملية سوء " تالف أو فاقد أو تجديد

- يمكنك اختيار تجديد ثم القيام بكتابة البيانات الخاصة بك والتى تتضمن العنوان والرقم القومي والاسم

-ثم القيام باختيار طريقة دفع رسوم التجديد

-يطلب منك تحميل الأوراق المطلوبة لاستخراج البطاقة

غرامات التأخير عن تجديد البطاقة

- يتم دفع 50 جنيه عند التأخر لمدة 3 أشهر لتجديد البطاقة

- دفع غرامة 100 جنيه حالة التعامل ببطاقة منتهية

- 50 جنيهًا غرامة في حالة عدم تحديث البيانات الخاصة بالبطاقة.

الوقت المستغرق لتجديد البطاقة

تتضمن المهلة اللازمة لتجديد البطاقة على حسب نوع الاستمارة حيث أن الاستمارة العادية تستغرق 15 يوما من تاريخ تقديم طلب تجديد البطاقة أما الاستمارة المستعجلة لا تستغرق سوي ثلاث أيام، كما أن هناك استمارة فورية وهي تستغرق يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب.

تكلفة تجديد البطاقة إلكترونيا

وتتضمن تكلفة تجديد البطاقة إلكترونيا مايلي:-

- تقدر تكلفة الاستمارة العادية والتى تسلم بعد 15 يوم 45 جنيها

- فيما تقدر تكلفة تجديد البطاقة للاستمارة التى تستغرق 3 أيام فقط للتليم فئة 120 جنيها

- وتقدر تكلفة تجديد البطاقة التى تسلم بعد 24 ساعة من تاريخ تسليم الطلب فئة 170 جنيها

استخراج البطاقة في ساعتين

وأتاحت الدولة إمكانية استخراج البطاقة فى ساعتين وذلك من خلال التوجه لأقرب سجل مدني وشراء استمارة VIP بتكلفة لـ 170 جنيها ما عليك سوي ملء البيانات المطلوبة وتقديمة للموظف المختص ثم بعد مرور ساعتين يمكنك استخراج البطاقة.

وتتضمن أماكن الحصول على استمارة VIP السجلات المدنية والبريد ، والخط الساخن 15340 .