حالة الطرق .. ازدحام مرورى في القاهرة والجيزة اليوم

شهدت الطرق الرئيسية والميادين فى محافظتي القاهرة والجيزة، ازدحاما مروريا، وذلك تزامنًا مع ذهاب الموظفين إلى أعمالهم، والتزام الطلاب بـ العام الدراسي.

وحرص رجال الداخلية على التواجد الأمنى والمرورى وسط الشوارع لملاحظة حركة السيارات، خاصة فى ظل كثافات مرورية متحركة، لتسيير حركة المرور، ورفع أي أعطال لتجنب إعاقة سير المركبات.

ازدحام مرورى .. انتظمت الحركة المرورية أعلى الدائري بمنطقة السلام، وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي، وكذلك الأمر من المنيب وفي طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفي الاتجاه العكسي للقادم من المعادي لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر في مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي.

ازدحام مرورى .. وظهرت كثافات مرورية متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقي حتى ميدان الجلاء، وظهرت بعض الكثافات أعلى دائري المريوطية للمتجه من الصحراوي حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوي، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.

ازدحام مرورى .. وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، ومراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أي كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

ازدحام مرورى .. وانتظمت حركة السير بمنطقة وسط القاهرة، بجميع المداخل المؤدية لميدان التحرير، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح، كما انتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو.

ازدحام مرورى .. ويشهد كوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات، وظهرت كثافات متحركة أعلى محاور الجيزة، وانتظمت الحركة بشوارع الجيزة والنيل السياحي، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائري اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

ازدحام مرورى .. ودفعت إدارات المرور على مستوى الجمهورية بالخدمات المرورية وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات البخارية والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للإخطار أول بأول عن حالة الطرق.

أتاحت إدارات المرور إجراءات تراخيص السيارات إلكترونيا

على الجانب الاخر أتاحت إدارات المرور، إجراءات تراخيص السيارات إلكترونيا، من خلال بوابة مرور مصر، حيث حددت مجموعة من الفروع المختصة بالوحدات الإلكترونية بعدد من المحافظات، لتخفيف حدة الزحام عن وحدات التراخيص، ونبرز عددا من الفروع المتاحة حالياً لوحدات المرور الإلكترونية، ومنها:



محافظة القاهرة

-وحدة المرور الإلكترونية (مول سيتى ستارز - الطابق السابع).

- وحدة المرور الإلكترونية (ميفيدا - القاهرة الجديدة).

- وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة (مسجد عمر مكرم).

- وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة (أرض المعارض - مدينة نصر).

محافظة الجيزة

-وحدة المرور الإلكترونية (داندى مول).

- وحدة المرور الإلكترونية (الحصرى - موقف الحافلات).

- وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة (ميدان درة - الشيخ زايد).

- وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة (ميدان الثورة - الدقى).



محافظة مطروح

- وحدة المرور الإلكترونية (مراسى).

- وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة (مطروح).



محافظة الغربية

- وحدة المرور الإلكترونية (نادى طنطا).



محافظة البحر الأحمر

- وحدة المرور الإلكترونية (سيتى سنتر - الغردقة).

محافظة أسوان

- وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة (أسوان).

محافظة الأسكندرية

- وحدة المرور الإلكترونية (كارفور -سيتى سنتر).

- وحدة المرور الإلكترونية (نادى سموحة).



محافظة بورسعيد

- وحدة المرور الإلكترونية (الحى الإماراتى).