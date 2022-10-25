الشتاء يكشر عن أنيابه.. رسالة هامة من الداخلية بشأن القيادة على الطرق

نشرت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، عددا من الخدمات الأمنية بمختلف الطرق لإجراء عمليات مراقبة دورية ومتابعة للطرق والمحاور؛ عقب هطول الأمطار، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية خلال هطول الأمطار.

وأهابت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، بقائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

ووجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية رسالة مهمة للمواطنين مرتادي الطرق ضمت إرشادات ونصائح لقيادة آمنة في الطقس السيئ.

وتأتي نصائح وزارة الداخلية للقيادة الآمنة على الطرق والمحاور للحد من حوادث الطرق التي تقع بسبب الطقس السيئ وانعدام الرؤية.

الطقس السيء

نصائح وزارة الداخلية للقيادة الآمنة

- مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الأمن.

- استعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا .

- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي

أمامك .

- استخدام مساحات المطر لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامي والخلفي .

- مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة .

- عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة .

الطقس السيء

- عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث .

- زيادة الانتباه أثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة.

- عدم استخدام جهاز الفرامل بصورة مفاجئة في مياه الأمطار لتجنب انزلاق السيارة.

- تهدئة السرعة بصورة تتناسب مع مستوى الرؤية الأفقية بحيث تغطي مسافة الرؤية المسافة اللازمة للتوقف.

- مراعاة احتمالية وجود منخفضات على الطرق مغطاة بالمياه.

- الالتزام بالمسار (الحارة المرورية) مع الاسترشاد بالخطوط الأرضية.

- السير في الحارة الوسطى من الطريق قدر المستطاع.

- فتح جزئي لأحد النوافذ بدرجة تمنع تكثف الماء على الزجاج.

- استخدام أنوار الانتظار حتى تكون مرئيًا بالنسبة للغير.

الامطار

- استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تكون مسموعًا.

- عدم التوقف في نهر الطريق أو حتى أكتافه مطلقًا.

- فى حالة حدوث عطل فجائي للمركبة يتم إيقافها خارج الجانب الأيمن للطريق، وتشغيل كافة الأنوار ووضع المثلث العاكس قبل المركبة ب 30 متر في إتجاه السير.

-عند وجود اعطال او لا قدر الله حوادث يرجى الاتصال بارقام الإغاثة المرورية 01221110000.