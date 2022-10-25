تغريم مجدي عبد الغني 50 ألف جنيه في قضية الميرات.. تفاصيل

قضية مجدي عبد الغني.. قضت محكمة جنح الدقى بتغريم مجدي عبد الغني لاعب الأهلي السابق 50 ألف جنيه، و51 جنيها كتعويض مدنى مؤقت؛ على خلفية اتهامه بعدم تسليم حصة ميراث.

وأصدرت المحكمة حكم فى القضية التى حملت رقم 8861 سنة 2022 بتغريم أشقاء مجدى عبد الغنى، وهم محمد عبد الغنى، وورثة مصطفى عبد الغنى، بمبلغ مالى قدره 50 ألف جنيه لكلًا منهم.

تغريم مجدي عبد الغني 50 ألف جنيه

مجدي عبد الغني.. وكان أنور السمرجي المحامى أقام دعوى وكيلًا عن مديحة عبد الله أحد ورثة جد المشكو فى حقهم، اتهمهم فيها بعدم تسليم حصة ميراث موكلته.

قضية مجدي عبد الغني.. ووفق الدعوة في الحصة الميراثية الخاصة بالشاكية عبارة عن أرض وريع الأرض الكائنة بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، والمقام عليها مشروع بنزينة لشركة الغاز الطبيعي للسيارات.