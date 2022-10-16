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رياضة

مجدى عبد الغنى مهنئا النادى الأهلي: مبروك التأهل لدور المجموعات

صدى البلد

هنأ الكابتن مجدى عبد الغنى ، النادى الاهلى على التأهل لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الاتحاد المنستيري التونسي في ذهاب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا . 

وكتب مجدى عبد الغنى  عبر تويتر “ الأهلي يحسم الأمور في الشوط الأول.. مبروك التأهل لدور المجموعات ”. 

ونجح الفريق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التأهل لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، عقب تحقيق الفوز على الاتحاد المنستيري بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما على  ملعب الأهلي we السلام في إياب دور الـ٣٢ لدوري أبطال إفريقيا مساء اليوم.

وسجل هدف الأهلي الأول احمد حمدي عبد القادر في الدقيقة 15 بعد تمريرة من معلول ليسددها ببراعة من داخل منطقة الجزاء وتهز الشباك.

وسدد المارد الأحمر هدفه الثاني  بعد كرة عرضية من ركنية نفذها طاهر محمد طاهر التقطها حمدي فتحي برأسية قوية في الدقيقة 42.

ونجح فتحي في تسديد الهدف الثالث بعد كرة عرضية من طاهر محمد قابلها  فتحي برأسية قوية لتهز شباك الاتحاد في الدقيقة 57.

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