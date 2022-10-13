عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجدى عبدالغنى: برشلونة يقترب من وداع دوري الأبطال للموسم الثاني على التوالي

صدى البلد

علق الكابتن مجدى عبد الغنى ، على تعادل فريق برشلونة الإسباني أمام إنتر ميلان على ملعب " كامب نو" بالجولة الرابعة لدور المجموعات دوري أبطال أوروبا.

 

وكتب مجدى عبد الغنى عبر تويتر   “ برشلونة يقترب من وداع دوري الأبطال للموسم الثاني علي التوالي من دور المجموعات ”. 

 

و نجا فريق برشلونة الإسباني من الهزيمة أمام إنتر ميلان، وأدرك  التعادل في الوقت بدل الضائع، في مباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثية لمثلها،  على ملعب " كامب نو" بالجولة الرابعة لدور المجموعات دوري أبطال أوروبا.

تعادل برشلونة أمام الإنتر أبقى على أمل طفيف له في التأهل لدور الـ16 بالمسابقة الأوروبية.

في تلك المجموعة حسم بايرن ميونخ تأهله بالفعل لدور الـ16، حيث يتصدر مجموعته بـ12 نقطة، وقد فاز في مبارياته الأربعة حتى الآن.

ويأتي إنتر ميلان في المركز الثاني بـ7 نقاط ثم برشلونة بـ4 نقاط، أما فيكتوريا بلزن يتذيل الترتيب بلا نقاط.

ويتبقى لبرشلونة مواجهتين بدور المجموعات، واحدة أمام بايرن ميونخ، والثانية أمام فيكتوريا بلزن.

برشلونة دوري ابطال أوروبا إنتر ميلان تويتر بايرن ميونخ دوري الابطال مجدي عبد الغني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شهرين بنت بنوت.. والد عريس الإسماعيلية : قالت لابني إحنا زي بعض

بث مباشر.. مباراة برشلونة وإنتر ميلان (0-0) في دوري أبطال أوروبا

كلامي يشهد عليه ربنا .. والد عريس الإسماعيلية يكشف معلومة خفية |فيديو

قفزة جديدة في أسعار الأرز.. اِعرف الكيلو وصل كام بالأسواق اليوم

السماح له باللعب.. مفاجأة جديدة فى غرامة كهربا للزمالك

كولر يفاجئ نجم الأهلي بقرار صادم .. تفاصيل

بث مباشر مباراة ليفربول ورينجرز في دوري أبطال أوروبا رابط بدون تقطيع

بـ 3 ملايين و500 ألف جنيه .. حقيقة بيع شقة سمير صبري

ترشيحاتنا

انخفاض كبير في أسعار الذهب عالميًا

لماذا ارتفع سعر الدولار في البنوك ؟.. أستاذ اقتصاد يجيب

مجلس التعاون الخليجي يرحب ببيان السعودية حول أوبك +

بعد صدور تقرير أوبك.. خسائر هائلة في أسعار النفط

التخطيط العمراني: انطلقنا في 40 مدينة لتوفير المسكن لكل شرائح المجتمع.. فيديو

بايدن: تصويت الأمم المتحدة ضد روسيا رسالة قوية لها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل فتة فريك بالموزة.. غير تقليدية و شهية

طبيب يحذر هذه الفئات من الجلطات فترات تغيير الفصول| تفاصيل

أنيقة وراقية.. الملكة رانيا تخطف الأنظار بهذه الإطلالة| شاهد

رداء مخيف وفأس.. قصة الجلاد الذي أعدم 514 شخصًا بدم بارد بإيطاليا

فيديو

شروط التصالح في مخالفات البناء والفئات المحظورة.. شاهد

لانشون وبسطرمة وفراخ مسلوقة.. بواقي طعام على الأرصفة تهدد بأزمة صحية |فيديوجراف

«لسانه يزداد طولا».. تعرف على قصة معاناة أطول رجل في غانا «فيديوجراف»

فصول الخدمات المسائية .. التعليم تعلن نظام تقييم طلاب 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

اﻟﻤﺰﻳﺪ