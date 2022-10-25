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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ البحيرة تستقبل مصطفى رميح بطل العالم بألعاب القوى لذوى الهمم

نائب محافظ البحيرة
نائب محافظ البحيرة

 استقبلت الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ بمكتبها اليوم البطل مصطفى رميح ابن محافظة البحيرة
والذى مثل مصر تمثيلاً مشرفا وحصل على بطولة العالم فى ألعاب القوى لذوى الهمم "مكفوفين" والتى أقيمت بالإسكندرية خلال الفترة من 1 أكتوبر وحتى 8 أكتوبر الجارى

نائب محافظ البحيرة 

 حيث قدمت نائب المحافظ التهنئة له ولوالدته التى كانت خير عون له فى التشجيع والاستمرار على بذل أقصى الجهد مما كان له أبلغ الأثر فى إعداد بطل عالمى استحق بكل جدارة الحصول على لقب البطولة.
 
 وأشادت نائب المحافظ بالاهتمام الغير مسبوق من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بذوى الهمم كشريك أساسي في بناء المجتمع ونهضة الوطن، بما يمتلكونه من إنجازات في شتى المجالات.

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 مشيرة إلى أن البحيرة لا تألوا جهدا فى دعم ذوى الهمم واتخاذ خطوات جاده لدمجهم بالمجتمع، وتقديم كافة أوجه الدعم لهم لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة

 وفى نهايه اللقاء قامت دكتورة نهال بلبع بتكريم البطل  تشجيعًا له على الاستمرار في مواصلة تفوقه الرياضي ورفع راية مصر عالية في المحافل الدولية والعالمية.

 من الجدير بالذكر أن البطل مصطفى رميح كان قد حصد على المركز الثالث عالميا عام 2019 والمركز الثاني عالميا ببطولة العالم 15 التى أقيمت بجورجيا عام 2021 .

 

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