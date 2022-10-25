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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لافروف: الغرب يحاول تدمير الدولة الروسية من خلال دعم النظام في كييف

لافروف
لافروف

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم /الثلاثاء/ أن الغرب الذي تقوده الولايات المتحدة يمضي قدمًا في حربه الهجينة ضد موسكو، مُستخدمًا في ذلك نظام كييف من أجل تدمير الدولة الروسية. 

وقال وزير الخارجية الروسي -في خطابه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب- إن الغرب يحاول تدمير روسيا، من خلال زيادة إمدادات الأسلحة وتوفير المعلومات الاستخباراتية لنظام كييف.. بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية. 

وأضاف "إن الغرب يستخدم نظام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإجرامي المعادي للروس لاحتواء بلدنا. ونرى واشنطن وحلفاءها في الناتو يزيدون إمدادات الأسلحة الفتاكة للنازيين الجدد الأوكرانيين، ويتبادلون البيانات الاستخباراتية معهم ويجندون مرتزقة أجانب لإرسالهم إلى أوكرانيا. فكل ذلك، بطريقة أو بأخرى، يجعلهم أطرافًا في النزاع ".

كما شدد على أن الغرب الجماعي الذي تقوده الولايات المتحدة "المهووسة بالهيمنة على العالم" أطلق حربه الهجينة الشاملة ضد روسيا، التي تهدف إلى "تدمير الاقتصاد الروسي، وتقويض الاستقرار السياسي الداخلي، وإلحاق الهزيمة بروسيا في ساحة المعركة، وإضعاف أو حتى تدمير الدولة الروسية التي تعود إلى قرون"، بحسب قوله.

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن، في 24 فبراير الماضي، شن عملية عسكرية ضد أهداف في أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس، الأمر الذي دفع العديد من دول الغرب والولايات المتحدة لفرض عقوبات اقتصادية ضخمة ضد روسيا.
 

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