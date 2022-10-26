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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم .. بسبب الطقس السيئ .. جامعة حلوان تكشف حقيقة تعطيل الدراسة .. وعميد زراعة عين شمس يكشف حقيقة ماس كهربائي داخل المدرجات

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

التأديبية تلغي عقاب أستاذة جامعية وضعت لافتة على مكتبها بدون استئذان

ألغت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا، قرار مجازاة أستاذة جامعية بكلية السياحة والفنادق، إحدى الجامعات، بعقوبة التنبيه لاتهامها بتعليق لافتة باسمها على المكتب المخصص لها، في حين أنها كانت مُعارة للخارج وقت صدور قرار يحرم وضع لافتة دون استئذان.

جامعة حلوان تكشف حقيقة تعطيل الدراسة بسبب سوء الاحوال الجوية

كشف الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان حقيقة تعطيل الدراسة بالجامعة غدا الاربعاء نظرا لسوء الاحوال الجوية و سقوط الامطار . 

مواكبة للحدث العالمي.. كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء تعلن رصد كسوف الشمس

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، قيام كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء برصد وتصوير ظاهرة كسوف الشمس الجزئي والتي حدثت ظُهر اليوم، وذلك من خلال استخدام الفلاتر الشمسية المعتمدة، ونظارات الكسوف الخاصة والمؤمنة وتحت إشراف نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

بسبب الطقس السيئ.. حقيقة تعطيل الدراسة غداً في محافظة الجيزة

كشف مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، حقيقة تعطيل الدراسة  غداً الأربعاء، بمدارس الجيزة بسبب سوء الأحوال الجوية والطقس السيء بالمحافظة.

كلنا زي الفل.. عميد زراعة عين شمس يكشف حقيقة ماس كهربائي داخل المدرجات

 تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي وجود ماس كهربائي داخل مدرجات كلية زراعة جامعة عين شمس مما أدى إلي غلق المدرجات حتي يتم الكشف عليها من قبل المتخصصين وعلي الفور تواصل موقع صدى البلد مع عميد كلية زراعة جامعة عين شمس للتأكد من صحة ما تداول.

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