كندا تستثمر ما يقرب من مليار دولار في مفاعل نووي جديد بـ أونتاريو

أعلن البنك الكندي للبنية التحتية اليوم /الثلاثاء/ أنه سيقدم قرضا بما يقرب من مليار دولار إلى مؤسسة أونتاريو لتوليد الطاقة لبناء أول مفاعل معياري صغير الحجم في البلاد في كلارينجتون.

وكشف الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي إهرن كوري -في مؤتمر صحفي- أن الشركة ستستثمر 970 مليون دولار في المنشأة حتى يمكن بناء المفاعل وتشغيله بشكل كامل في محطة دارلينجتون للتوليد النووي بحلول عام 2029. وانضم كوري إلى وزير الطاقة في أونتاريو تود سميث، ووزير الموارد الطبيعية الكندي جوناثان ويلكنسون.

يأتي الاستثمار في شكل قرض، حيث يتعين على مؤسسة أونتاريو لتوليد الطاقة سداده بعد تأمين مستثمرين من القطاع الخاص.

وقال وزير الموارد الطبيعية الكندي -في بيان صحفي- "إن نشر أحد المفاعلات المعيارية الصغيرة الأولى في كندا في محطة دارلينجتون سيعزز ريادة كندا في مجال التكنولوجيا النووية، ويخلق وظائف مستدامة، ويقلل من الانبعاثات".

ويتم بناء المفاعل بقدرة 300 ميجاواط بجوار محطة توليد دارلينجتون الحالية التي تبلغ طاقتها 3500 ميجاواط.

