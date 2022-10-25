مرثا محروس: كلمة الرئيس السيسي في المؤتمر الاقتصادي بمثابة رسالة مصارحة للمواطن

علقت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علي كلمة الرئيس السيسي في المؤتمر الاقتصادي حيث وصفتها قائلة أنها بمثابة رسائل مصارحة للمواطنين تتسم بالوضوح والصدق.

واشارت محروس في بيان لها الي أن المؤتمر الاقتصادي طرح خطوط عريضة للمناقشة ووضع إستراتيجية ممنهجة ورؤية إقتصادية تهدف إلي الإستقرار في ظل الأزمات العالمية الراهنة فلا ننكر أنها تعد خطوة إيجابية في الوقت الحالي.

واضافت "عضو البرلمان" ان التوصيات الناتجة عن المؤتمر الاقتصادي التي نتج عنها تعزيز وتفعيل الأدوار للجهات المنوطة المشاركة في ضخ الدماء في الاقتصاد المصري.

وأعربت محروس عن سعادتها بتعزيز وتوطين الصناعة المصرية وتعزيز دور المبادرة الاقتصادية "ابدأ" موضحة أنه ما هو إلا مرأة للجمهورية الشبابية الجديدة لا سيما تعزيز دور القطاع الخاص مع طرح ملف محاولة سد فجوة الاستيراد .

كما أشارت "عضو التنسيقية" إلي كلمة الرئيس حول أن توصيات المؤتمر يمكن لطلاب السياسة والاقتصاد اقتراحها حيث عقبت قائلة جميعنا كنا في انتظار فعاليات المؤتمر فكان لابد من الاستغلال الأمثل في عرض أفكار ومقترحات خارج الصندوق تعمل علي حدوث حالة من القفز والطفرة في الوضع الاقتصادي واستكملت وجود جهات ومستثمرين أجانب وطرح الملفات بشكل أوسع بالتأكيد كان سيعمل علي خروج مشاريع عملاقة ترفع من شأن الاقتصاد المصري.

وأضافت "محروس" قائلة الأهم في الوضع الحالي هو الاستقرار الاقتصادي وجاهزية الدولة من حيث الجذب لكافة أنواع الاستثمار الصناعي والتجاري والزراعي وهذا ما سعت إليه القيادة السياسية في الوقت الحالي في ظل الجهود للوصول إلي التنمية الشاملة والمستدامة