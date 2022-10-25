عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مرثا محروس: كلمة الرئيس السيسي في المؤتمر الاقتصادي بمثابة رسالة مصارحة للمواطن

النائبة مرثا محروس
النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب

علقت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علي  كلمة  الرئيس السيسي في المؤتمر الاقتصادي حيث وصفتها قائلة أنها بمثابة رسائل مصارحة للمواطنين تتسم بالوضوح والصدق.

 واشارت محروس في بيان لها الي أن  المؤتمر الاقتصادي طرح خطوط عريضة للمناقشة ووضع إستراتيجية ممنهجة ورؤية إقتصادية تهدف إلي الإستقرار في ظل الأزمات العالمية الراهنة فلا ننكر أنها تعد خطوة إيجابية في الوقت الحالي.

واضافت "عضو البرلمان"  ان التوصيات الناتجة عن المؤتمر الاقتصادي التي نتج عنها تعزيز وتفعيل الأدوار للجهات المنوطة المشاركة في ضخ الدماء في الاقتصاد المصري.

 وأعربت محروس عن سعادتها بتعزيز وتوطين الصناعة المصرية وتعزيز دور المبادرة الاقتصادية "ابدأ"  موضحة أنه ما هو إلا مرأة للجمهورية الشبابية الجديدة لا سيما تعزيز دور القطاع الخاص مع طرح ملف محاولة سد فجوة الاستيراد .

كما أشارت "عضو التنسيقية" إلي كلمة الرئيس حول أن توصيات المؤتمر يمكن لطلاب السياسة والاقتصاد اقتراحها حيث عقبت قائلة جميعنا كنا في انتظار فعاليات المؤتمر فكان لابد من الاستغلال الأمثل في عرض أفكار ومقترحات خارج الصندوق تعمل علي حدوث حالة من القفز والطفرة في الوضع الاقتصادي واستكملت وجود جهات ومستثمرين أجانب وطرح الملفات بشكل أوسع بالتأكيد كان سيعمل علي خروج مشاريع عملاقة ترفع من شأن الاقتصاد المصري.

 وأضافت "محروس" قائلة الأهم في الوضع الحالي هو الاستقرار الاقتصادي وجاهزية الدولة من حيث الجذب لكافة أنواع الاستثمار الصناعي والتجاري والزراعي وهذا ما سعت إليه القيادة السياسية في الوقت الحالي في ظل الجهود للوصول إلي التنمية الشاملة والمستدامة

الرئيس السيسي القطاع الخاص تكنولوجيا مجلس النواب الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الصناعة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دليل براءة مطعم الكشري..هذا الفيديو يكشف تفاصيل ما حدث مع عامل النظافة

بسبب الأمطار.. الحكومة تحسم أمر تعطيل الدراسة غداً 

بيطلب فلوس والاتفاق مع مدير أعماله.. كم تسعيرة ظهور عامل النظافة على الفضائيات؟

بسبب الطقس السيئ.. حقيقة تعطيل الدراسة غداً في محافظة الجيزة

قرار مفاجئ من كولر لـ لاعبي الأهلي بعد الوصول إلى العين

"خلصت على جوزها وشغلت قرآن".. الساعات الأولى من جريمة السلام ترويها المتهمة

النائب العام يأمر بالتحقيق في منشورات من يدعى البرنس المصري عبر مواقع التواصل

احتمال كبير.. نجم الزمالك السابق يفجر مفاجأة بشأن عودة بن شرقي للدوري المصري

ترشيحاتنا

روسيا تقدم شكوى ضد أوكرانيا وأمريكا في الأمم المتحدة بسبب المختبرات البيولوجية

ميلان يكتسح دينامو زغرب الكرواتي برباعية في دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان يكتسح مكابي حيفا بسباعية ويتأهل لثمن نهائي دوري الأبطال

شهر بفندق 5 نجوم في مصر.. خطة البريطانيين للهروب من فواتير الشتاء

السعودية.. شاهد| فقرة فريدة بحفل افتتاح “دافوس الصحراء” تلفت الأنظار

التلميذ ينعى أستاذه.. أشرف نبيل: فريد الديب سيظل علما من أعلام المحاماة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لم يستحم منذ 94 عاما.. لماذا لم يدخل أقذر رجل في العالم موسوعة جينيس

خفيف منعش.. طبق سلطة عير تقليدي

للوقاية من الأمراض.. 4 أشياء احرص عليها بعد التعرض للأمطار

من رفوف المطبخ.. مكون خارق يعالج 3 أمراض

فيديو

آخر مستجدات الأحوال الجوية والطقس ..تغطية خاصة

أخر المستجدات حول واقعة طرد عامل النظافة من محل كشري شهير ..تغطية خاصة

بتهدوا بلدكم.. لماذا انفعل الرئيس السيسي على الهواء خلال المؤتمر الاقتصادي؟ فيديوجراف

المرافعة الأخيرة.. هل تنبأ فريد الديب بوفاته؟ .. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

د. صفوت عمارة

ضوابط المعاملات المالية

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا سارقي الفرح

اﻟﻤﺰﻳﺪ