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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

شركتي القاهرة والجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي تواصلان رفع مياه الأمطار

رفع مياه الأمطار
رفع مياه الأمطار

تواصل شركتي القاهرة والجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، جهودهما في رفع مياه الأمطار بكافة مناطق محافظتي القاهرة والجيزة.

أشار وليد عابدين المتحدث الإعلامي باسم شركتي القاهرة والجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن عمليات سحب مياه الأمطار بمحافظتي القاهرة والجيزة مستمرة حتى الساعات الأخيرة من مساء اليوم، موضحاً أن كميات الأمطار المتساقطة ادت إلى وجود بعض الكثافات المرورية ببعض الطرق، لافتاً إلى مواصلة التعامل مع تجمعات مياه الأمطار.

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هذا وصرح عابدين في وقتٍ سابق، أنه تم  اتخاذ حزمة من الإجراءات الاستباقية لمواجهة التغيرات المناخية، بدأت منذ أغسطس الماضي، والتي شملت:تطهير بالوعات الأمطار، وتطهير الشبكات والمجمعات وبيارات محطات الرفع، وصيانة ورفع كفاءة محطات الرفع ، ومراجعة وحدات التوليد الاحتياطية، ووضع خطط لتمركز الشفاطات والمعدات والسيارات لتغطية المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكبارى، وتجهيز عدد من البدالات والطلمبات الغاطسة لتغطية المناطق الساخنة، والتنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية.

جديرُ بالذكر، أن محافظة القاهرة شهدت منذ ظهر اليوم سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق: مدينة نصر والأزهر وشبرا الخيمة ورمسيس وحدائق القبة والأميرية وصلاح سالم والأوتوستراد والمعادي والبساتين وحلوان والمرج والعباسية والمقطم، فيما شهدت محافظة الجيزة موجتين من الأمطار على مناطق: الهرم وفيصل والمهندسين وامبابة وأوسيم والبحر الأعظم والطريق الصحراوي والرماية والمتحف المصري الكبير والوراق والبراجيل وبشتيل واوسيم ومنشأة القناطر وأطفيح والحوامدية، تفاوتت ما بين شديدة ومتوسطة وخفيفة.
 

رفع مياه الأمطار مياة الشرب الصرف الصحى التغيرات المناخية سقوط امطار

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