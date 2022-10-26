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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئان ريشي سوناك بتعيينه رئيسًا لوزراء بريطانيا

خادم الحرمين الشريفين
خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئان ريشي سوناك

هنّأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ريشي سوناك بمناسبة تعيينه رئيساً للوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" بعث الملك سلمان برقية تهنئة لريشي سوناك، بمناسبة تعيينه رئيساً للوزراء في بلاده.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة لرئيس وزراء بريطانيا الجديد سوناك، بمناسبة تعيينه رئيساً للحكومة.

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وعبر الأمير بن سلمان عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لسوناك، ولشعب المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديق المزيد من التقدم والرقي.

ويوم الثلاثاء، بدأ سوناك تشكيل حكومته الجديدة في أعقاب توليه رسميا مهام منصبه، معلنا بقاء وزير المالية جيريمي هانت في منصبه.

سوناك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان السعودية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

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