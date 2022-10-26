عمرو محمود ياسين: محمد فاضل أيقونة الإخراج في الوطن العربي

حرص المؤلف عمرو محمود ياسين على دعم المخرج محمد فاضل والفنانة فردوس عبد الحميد بعد الانتقادات التى تعرضا لها بعد عرض أولى حلقات مسلسل “الضاحك الباكي”.

وكتب عمرو ياسين عبر حسابه بفيسبوك :" الأستاذ محمد فاضل هذا التاريخ العظيم... هذا الإبداع المتواصل عبر سنوات وسنوات من النجاحات. .. محمد فاضل براند لوحده ... شرف كبير لأي فنان انه بيوم إشتغل أمام كاميرا

محمد فاضل وانا حصلت ع هذا الشرف في مسلسل إسمه ربيع الغضب . للمؤلف الكبير مجدي صابر وإخراج أيقونة الإخراج في مصر والوطن العربي محمد فاضل كل الإحترام والحب للقدير محمد فاضل و للفنانه الكبيرة صاحبة التاريخ العريض من الأدوار العظيمة النجمة فردوس عبد الحميد ".

وأضاف :" اللي يتفرج ع شغل فني و مايعجبوش فهذا حقه .. و إذا أراد أحدهم أن ينتقد أمر فني ما فهذا حقه أيضا .. لكن لما نخرج للسوشيال ميديا و نبدأ نتحدث عن قامات فنيه كبيره فليكن ذلك بكل إحترام وتقدير ... والفن وجهة نظر .. والنقد له أصول ... كل الحب والتقدير لهم و لعطائهم المتدفق إلي الآن ".

مسلسل “الضاحك الباكي” بطولة عمرو عبد الجليل وفردوس عبد الحميد، ​وهاجر الشرنوبي​، ​ومحمد سليمان​، و​محمد صلاح آدم​، تأليف ​محمد الغيطي​، إخراج محمد فاضل.

لا يتناول مسلسل “الضاحك الباكي” فقط سيرة الريحاني منذ طفولته حتى رحيله، ولكنه يرصد بالتفصيل تاريخ مصر خلال أكثر من نصف قرن، ويستعرض الأحداث الوطنية وكيف كانت مصر في عصرها الذهبي منارة الفن والإبداع وقبلة كل الجنسيات.

كما يؤكد على محور الوحدة الوطنية والتسامح الديني وقبول الآخر، وهي القيم والمبادئ التي قامت عليها سبيكة المجتمع المصري المتحضر كإحدى أهم سمات قوة الشخصية المصرية.

في سياق متصل، تمكن مسلسل “بيت فرح” من الدخول إلى قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر، بعد طرحه عبر منصة watch it وقناة الحياة بداية الأسبوع الحالى.

واحتل مسلسل “بيت فرح” المركز الثالث عبر منصة watch it فى القائمة التى تضم العشرة أعمال الأعلى مشاهدة في مصر .

فيما احتل المركز الرابع مسلسل “الضاحك الباكي”، والذي يرصد قصة حياة الفنان الكبير نجيب الريحاني، حيث تم طرحه أيضاً بداية هذا الأسبوع.