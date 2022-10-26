مفاجأة مدوية.. الزمالك يفاوض كينو نجم بيراميدز السابق| تفاصيل

يسعى نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، إلى التعاقد مع لاعب سوبر، من أجل تعويض رحيل المغربي أشرف بن شرقي.

وكشف الإعلامي محمد شبانة، عن جلسة مرتقبة خلال الأيام المقبلة بين وكيل كينو وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC،هناك حديث بأن الزمالك سيعقد جلسة مع وكيل كينو في الإمارات خلال فرصة السوبر.

الزمالك يفاوض كينو

واختتم «شبانة»، وتأتي الجلسة بين الطرفين للتفاوض على ضم كينو إلى الزمالك خلال الفترة المقبلة والتفاوض على الأمور المالية بين الطرفين.

يذكر أن البرازيلي كينو، لاعب فريق أتليتكو مينيرو الحالي، قد سبق له اللعب في الدوري المصري من قبل، خاصة في نادي بيراميدز.