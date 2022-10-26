تعرف على جنسية طاقم تحكيم مباراة الأهلي والزمالك في السوبر

كشف الإعلامي محمد شبانة، جنسية طاقم تحكيم مباراة الأهلي والزمالك، والتي ستجمع بينهما، في إطار كأس السوبر المصري.

وقال شبانة في تصريحات عبر قناة “إي تي سي” في برنامج “بوكس تو بوكس”: “هناك حديث بأن الحكام الذين سيخوضون طاقم تحكيم مباراة الزمالك والأهلي، بأنه طاقم تحكيم إنجليزي”.

وتابع: “كلاتنبرج فرض سرية بشكل كبير عليه، والطاقم سيصل الخميس صباحًا، على يغادر الجمعة عقب مباراة الأهلي والزمالك مباشرة”.

الأهلي ضد الزمالك

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الزمالك، يوم الجمعة القادم، في إطار نهائي كأس السوبر المصري، على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات.