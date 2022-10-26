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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضجة بـ إسرائيل.. نائبة عربية بالكنيست تنعي شهداء نابلس

ضجة بـ إسرائيل..
ضجة بـ إسرائيل.. نائبة عربية بالكنيست تنعي شهداء نابلس

أثارت نائبة عربية في الكنيست، ضجة في إسرائيل إثر نعيها فلسطينيين قتلهم الجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، ووصفتهم بـ”الشهداء”.

وشارك الآلاف في تشييع جثامين خمسة فلسطينيين قتلتهم إسرائيل، الليلة الماضية، خلال عملية عسكرية في البلدة القديمة من نابلس، وبينهم وديع الحوح (31 عاما) الذي تقول تل أبيب إنه قائد مجموعة “عرين الأسود” المسلحة.

وقالت النائبة عن “القائمة المشتركة” عايدة توما سليمان : “نابلس تودع شهداءنا اليوم، شعبنا الفلسطيني يودع شهداءه”.

وأضافت سليمان، في تغريدة بحسابها على “تويتر” أرفقتها بصورة جنازة الشباب الخمسة: “كلما صعد الاحتلال جرائمه، تصاعدت المقاومة. درس أساسي في تاريخ الشعوب”.

وشن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس هجوما على سليمان قائلا عبر “تويتر”: “أخجل من المسؤولين المنتخبين الذين يدعمون الإرهابيين وعلى استعداد للسماح لهم بمواصلة سفك دماء المواطنين الإسرائيليين”.

وتابع: “عضو الكنيست عايدة توما سليمان تثبت مرة أخرى أن القائمة المشتركة لا يمكن دمجها في الحكومة ولا يمكن الاعتماد عليها في تشكيلها. أمن إسرائيل يسبق تشكيل الائتلاف”.

وأردف: “فخور بعمليات جنود الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن التي تمنع الإرهاب. سيستمرون في تلقي الدعم الكامل لعملهم”.

كما قال عضو الكنيست عن حزب “الليكود” (يمين) ميكي زوهار: “اقرأوا وانشروا كلمات تأبين عايدة توما سليمان للإرهابيين الذين قُتلوا أمس على يد الجيش الإسرائيلي”.

وتابعت: “هذا هو كل ما يحتاجه شعب إسرائيل ليصوت بالشكل الصحيح.. ليصوت لليمين (في الانتخابات المبكرة مطلع نوفمبر المقبل)”.

واعتبر زوهار أن “أي حكومة إسرائيلية تثق في المسؤولين المنتخبين على القوائم العربية ستنتهي بالفشل”.

فيما كتبت النائبة عن “الليكود” ووزيرة الثقافة والرياضة السابقة ميري ريغيف عبر “تويتر”: “نرى ذلك ولا نصدق.. مشجعو الإرهاب مادحو الشهداء أعضاء في حكومة إسرائيل”، في إشارة إلى إمكانية تشكيل رئيس الوزراء يائير لابيد حكومة تعتمد على الأحزاب العربية، حال فوزه في الانتخابات البرلمانية.

وتابعت: “عايدة توما سليمان تبكي من نابلس على الإرهابيين الذين قتلوا جندينا وينفذون هجمات ويقتلون جنود ومدنيين بشكل يومي”.

وأردفت: “إنها عدو إسرائيل ليس أقل من ذلك، يجب إرسالها لتعيش معهم في نابلس في عرين الأسود! فليخرج الجميع للتصويت الثلاثاء”.

والانتخابات المقبلة هي الخامسة في إسرائيل خلال أقل من أربع سنوات في ظل استقطاب حاد وعدم استقرار سياسي.

بينما قال النائب بالكنيست أيمن عودة زعيم “القائمة المشتركة”: أدعم صديقتي عايدة توما سليمان في مواجهة الهجمات والتحريضات من قادة الدولة الذين يحتلون شعبا آخر”.

وأضاف: “سوف نقف بحزم وقوة طوال الوقت ضد التعصب والفوقية والعنصرية. أوقفوا الاحتلال!”.

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