محاضرة لـ كولر مع لاعبي الأهلي بالإمارات قبل مواجهة الزمالك

عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة للاعبي الفريق في فندق الإقامة بمدينة العين الإماراتية، ضمن استعدادات الفريق لمباراة الزمالك على كأس السوبر المصري المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل على استاد هزاع بن زايد.

وكانت بعثة الأهلي برئاسة الدكتور محمد شوقي، عضو مجلس إدارة النادي، قد وصلت مساء أمس إلى مطار أبوظبي الدولي.

وكان في استقبالها عدد كبير من جماهير النادي الذين حرصوا على مؤازرة الفريق والهتاف للجهاز الفني واللاعبين.

وبعد ذلك انتقلت البعثة من أبوظبي إلى فندق الإقامة في مدينة العين التي تستضيف مباراة السوبر المصري على استاد هزاع بن زايد.