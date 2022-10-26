التنمية المحلية: القاهرة الكبرى مستعدة بغرفة عمليات ومعدات للتعامل مع الأمطار

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية: إن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية قام أمس بجوله تفقدية لأكثر من 67 موقعا على مستوى المحافظة، وقاموا برفع المياه المتراكمة من سقوط الأمطار مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى القاهرة الكبرى.

أضاف خالد قاسم خلال مداخله هاتفية على قناة دي إم سي في برنامج الثامنة صباحا؛ أن وزارة التنمية المحلية قامت بربط غرفة العمليات مساء أول أمس مع بغرف العمليات على مستوى المحافظة مع التنسيق الدائم في غرف العمليات بالغرفة المركزية برئاسة الوزراء.

أوضح مساعد وزير التنمية المحلية؛ أنه تم الانتشار السريع في النقاط الساخنة للمعدات من غرفة الطوارئ وهيئة النظافة و الحماية المدينة والإدارة العامة للمرور؛ وذلك في الأنفاق أو في الكباري داخل المحافظة.

وتابع أن هناك توسعة قائمة في محور 26 يوليو؛ إضافة إلى التحويلات الجديدة التي يتم فيها التنسيق المروري؛ مشيرا إلى جاهزية المحافظة منذ أغسطس الماضي بعمل سيناريو مماثلة للواقع كما أن المحافظات المجاورة تستعين بالمعدات من بعضها.

منوها أن المحافظة مستعدة بالتجهيزات من معدات الشفاطات والكاسحات والتي ساعدت في حل الأزمة خلال ساعتين لمثل هذه الأزمات بعد التغيرات المناخية والتي أدت لسقوط ما يزيد عن مليون متر مكعب من المياه خلال ساعة ونص.