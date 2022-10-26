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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مكتب مجلس النواب ينهي اختيار خمسة أعضاء ضمن تشكيل اللجنة العامة

اجتماع اللجنة العامة
اجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب

قرر مكتب مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اختيار خمسة أعضاء ضمن تشكيل اللجنة العامة بمراعاة تمثيل الأحزاب والمستقلين، حيث تضمن اختيار كل من دكتور جمال السعيد (مستقل)، والنائبة ألفت كامل (مصر الحديثة)، والنائب محمد إسماعيل (مستقل)، والنائبة صبورة السيد والنائب محمد سليم (مستقبل وطن).

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، افتتح أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم، ومن المقرر وفقا لجدول الأعمال أن يتم تخصيص هذه الجلسة لاستخدام الأدوات الرقابية، حيث يواجه أعضاء المجلس الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، بجميع الأدوات الرقابية فيما عدا الاستجوابات.

وتكون المواجهة من خلال طلبات الإحاطة والأسئلة، وتتضمن طلبات إحاطة وأسئلة موجهة إلى الدكتور وزير الصحة والسكان كالتالي:

1- طلبات إحاطة وأسئلة عن حالة الخدمة الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية ونقص بعض الأجهزة والمستلزمات الطبية وأسرة العناية المركزة، وعن نقص عدد الأطباء وكذلك هيئة التمريض، وعن ضرورة إنشاء مستشفيات جديدة ومراكز علاج متخصصة.

 

أ - طلبات إحاطة مقدمة من:

1-  أشرف حاتم

2- محمود البرعي

3-  ولاء عبد الفتاح

4- كريم بدر حلمي

5- محمد عبد العليم داود

6-  مصطفى سالم

7- أحمد حتة

8- العضو أحمد دراج

9- أحمد عاشور

10- أبو العباس التركي

11- عماد خليل

12- حاتم عبد العزيز

13- هاني خضر

14- رزق راغب ضيف الله

15- سناء السعيد

16- علي البدري الملاوي

17- أحمد حمدي خطاب

18- عيد حماد

19- لطفي شحاتة

20- مجدي الأمير

21- إبراهيم عويس

22- حسين تاعب

23- شيرين القشاش

24- محمد الصمودي

25- صفوت النجار

26- عمر وطني

27- بلال النحال

28- رياض عبد الستار

29- إيهاب عبد العظيم

30- محمد نجيب خالد نور الدين

31- ناصر عطية

32- يونس عبد الرازق

33- علي بدر

34- أحمد بدوي

35- مجاهد نصار

36- رقية الهلالي

37- عبد الله أحمد عبد الله

38- محمود الشامي

39- عزة حسين

40- محمد حسين الحمامي

41- إمام منصور

42- محمد مصطفى كمال

43- سامح حبيب

44- سيد حنفي طه

45- عبد المنعم إمام

46- إيناس عبد الحليم

47- سهير عبد الحميد

48- عبد الله علي مبروك

49- ضياء الدين داود

50- عبد المنعم شهاب

51- خالد بدوي

52- أحمد حسين جودة

53- أحمد فرغلي

54- محمد عبد الرحمن راضي

55- محمود بدر

56- محمد إسماعيل

57- محمد كمال مرعي

58- عمرو رشدي

59- أحمد الحديدي

ب - أسئلة مقدمة من:

1- أشرف الشبراوي

2- أحمد بلال البرلسي

3- خالد أبو نحول

4- جمال عبيد

5- ألفت المزلاوي

6- محمد عبد العزيز

7- أحمد مقلد

8- هيام الطباخ

9- رشا كليب

10- أحمد رمزي

11- أميرة صابر

12- أميرة العادلي

 

2- طلبات إحاطة وسؤال عن تطبيق منظومة التأمين الصحي

أ - طلبات إحاطة مقدمة من:

1- محمد العماري

2-  أشرف الشبراوي

3- علاء جعفر

4- محمد نشأت العمدة

5- آيات الحداد

6- حسن المير

ب - سؤال مقدم من: العضو أحمد فرغلي

3- طلبات إحاطة عن تكليف خريجي التمريض وكليات العلوم الطبية التطبيقية، مقدمة من:

1-  أحمد حجازي

2- آمال عبد الحميد

3- السيد العضو مجدي ملك

4- طلبات إحاطة عن دور وزارة الصحة في الحد من الزيادة السكانية، مقدمة من:

1-  عبد الحميد دمرداش

2- نافع عبد الهادي

3- حسام المندوه الحسيني

5- طلبا إحاطة عن إنشاء مدارس للتمريض والالتزام بقواعد ومعايير القبول بها، مقدمان من:

1- فضية سالم

2- رحاب الغول

6- طلبات إحاطة مقدمة من:

1. محمود أبو الخير، عن تسجيل وترخيص ونقص المكملات الغذائية داخل الصيدليات.

2. مكرم رضوان، عن ضرورة إبرام اتفاق بين وزارتي التعليم العالي والصحة على إصدار شهادة موحدة لكليات الطب للاعتراف بها في الخارج.

3. عادل يونس حماد، عن اتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو السماح للعاملين بالأطقم الطبية من الحصول على حقوقهم في الإجازات.

4. حنان يشار، عن عدم توافر نشرة باللغة العربية للعديد من الأدوية بالأسواق.

5. علي العساس، عن إجراءات ضبط سوق الدواء لضمان توفير الدواء للمواطنين.

6. العضو إيرين سعيد، عن عدم إنشاء حضانات لرعاية الأطفال في المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة تيسيرًا على السيدات من الأطقم الطبية.

7. عمرو درويش، عن عدم إدراج مرض إعوجاج العمود الفقري ضمن بوتوكولات العلاج الرسمية للوزارة.

8. أحمد الشيشيني، عن نظام العمل بأمانة المراكز الطبية المتخصصة.

7- أسئلة مقدمة من:

1. أحمد العرجاوي، عن تحويل المستشفيات حديثة البناء إلى أمانة المراكز الطبية غير المؤهلة لإدارة هذه المستشفيات.

2. إيرين سعيد، عن صعوبة حصول ذوي الهمم على بطاقة الخدمات المتكاملة.

3. نشوى الشريف، عن خطة الوزارة لمتابعة الحالة النفسية للمرضى النفسيين.

4. رحاب رمضان، عن خطة الوزارة لتوفير القوافل الطبية لجميع المحافظات.

مكتب مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى اللجنة العامة الاحزاب المستقلين

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