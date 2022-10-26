الإصلاح والنهضة: مصر تتحرك بخطى سريعة نحو برامج التطوير الاقتصادى

قال هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن انعقاد المؤتمر الاقتصادى يحمل رسالة فى غاية الأهمية، وهي أن الملف الاقتصادى على رأس أولويات الدولة المصرية، وتزامنه مع جلسات الحوار الوطنى يعطى مؤشرا جيدا بوجود رؤية متكاملة للاقتصاد المصرى والتعامل مع جميع المؤسسات الاقتصادية المختلفة المحلية والعالمية.

وأضاف "عبد العزيز"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن مصر تتحرك بخطى سريعة نحو برامج الإصلاح والتطوير الاقتصادى، منوها إلى أن المؤتمر الاقتصادى تناول محاور سياسات الاقتصاد الكلى، والقطاع الخاص، ووضع خريطة طريق للاقتصاد المصرى، وانعكاس هذا الأمر على الأبعاد الاجتماعية.

وأشار إلى أن المؤتمر الاقتصادى تناول ملفات الاقتصاد الكلى على مستوى السياسات، والدعم، وضرورة تنفيذ توصيات المؤتمر فى جميع القضايا، لافتا إلى أن انعقاد المؤتمر الاقتصادى بشكل سنوى أمر هام وله مدلول كبير بشأن اهتمام القضايا السياسية بجميع المحاور الاقتصادية ومتابعة تنفيذ مشروعاتها.