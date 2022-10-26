عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الإصلاح والنهضة: مصر تتحرك بخطى سريعة نحو برامج التطوير الاقتصادى

المؤتمر الاقتصادى
المؤتمر الاقتصادى

قال هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن انعقاد المؤتمر الاقتصادى يحمل رسالة فى غاية الأهمية، وهي أن الملف الاقتصادى على رأس أولويات الدولة المصرية، وتزامنه مع جلسات الحوار الوطنى يعطى مؤشرا جيدا بوجود رؤية متكاملة للاقتصاد المصرى والتعامل مع جميع المؤسسات الاقتصادية المختلفة المحلية والعالمية.

وأضاف "عبد العزيز"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن مصر تتحرك بخطى سريعة نحو برامج الإصلاح والتطوير الاقتصادى، منوها إلى أن المؤتمر الاقتصادى تناول محاور سياسات الاقتصاد الكلى، والقطاع الخاص، ووضع خريطة طريق للاقتصاد المصرى، وانعكاس هذا الأمر على الأبعاد الاجتماعية.

وأشار إلى أن المؤتمر الاقتصادى تناول ملفات الاقتصاد الكلى على مستوى السياسات، والدعم، وضرورة تنفيذ توصيات المؤتمر فى جميع القضايا، لافتا إلى أن انعقاد المؤتمر الاقتصادى بشكل سنوى أمر هام وله مدلول كبير بشأن اهتمام القضايا السياسية بجميع المحاور الاقتصادية ومتابعة تنفيذ مشروعاتها.

 

الإصلاح والنهضة المحاور القطاع الخاص مشروعات الدولة المصرية الاقتصاد الكلي أولويات الدولة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسم لن تتوقعه.. شوبير يكشف مفاجأة الأهلي أمام الزمالك بالسوبر

يوم حزين على الدولار|الأخضر يهبط بقوة عالميا وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

شيرين عبدالوهاب تلغي متابعة حسام حبيب

بفرمان من كولر .. 4 نجوم قد يرحلون عن الأهلي |بالأسماء

قرار نهائي.. موقف كهربا من المشاركة مع الأهلي أمام الزمالك في السوبر

اشتري الآن الجرام يبدأ من 750 جنيها.. مفاجأة صادمة في أسعار الذهب

شوبير يكشف أزمة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك بالسوبر المصري

نضال الأحمدية تكشف مفاجأة لـ«صدى البلد» عن صفحة شيرين على فيس بوك

ترشيحاتنا

حقوق السوبر المصري.. أزمة جديدة بين اتحاد الكرة ورابطة الأندية

قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تكرم أوائل خريجى الجامعات المصرية

أفضل دعاء للأم المتوفاة.. اختار وقت استجابة الدعاء

تخطيط أبو ظبي وتدشين إذاعة الشارقة| حكايات مصرية لمعت في سماء الإمارات.. صور

وزيرة البيئة: مصر والإمارات ستقدمان نموذجا لأفكار مبتكرة تلبي احتياجات الإنسان في cop27

مدبولي: سنعمل فورا على تنفيذ توجيهات الرئيس بشأن المؤتمر الاقتصادي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ 34.. صور أثارت الجدل للنجمة أمينة خليل | شاهد

نضال الأحمدية تكشف مفاجأة لـ«صدى البلد» عن صفحة شيرين على فيس بوك

رؤية الثعبان في الحلم ليس كله شر.. أبرز التفسيرات والتأويلات| تعرف عليها

نوع شائع من الألعاب يسبب مخاطر كارثية على الأطفال.. احذروها

فيديو

ضبطته متلبسا بخيانتها مع فتاة.. ما سر تغير شكل دنيا بطمة| فيديوجراف

مصر مش هتضيع.. أهم ما جاء في مداخلة السيسي على التليفزيون المصري

نضال الأحمدية تكشف مفاجأة لـ«صدى البلد» عن صفحة شيرين على فيس بوك

ديانج والونش الأبرز.. تعرف على غيابات السوبر المصري في قمة الأهلي والزمالك/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

د. صفوت عمارة

ضوابط المعاملات المالية

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا سارقي الفرح

اﻟﻤﺰﻳﺪ