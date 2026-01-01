قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غياب مرموش.. موعد مباراة مانشستر سيتي وسندرلاند اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
تمهيدا للافتتاح والتشغيل.. مدبولي يتابع موقف تنفيذ الأعمال المتبقية بحديقة الفسطاط
محـ رقة رأس السنة بجبال الألب.. مصرع العشرات في حريق حانة بمنتجع تزلج سويسري
أحمد السقا: «خلي بالك من نفسك» فيلم خفيف على القلب.. وعادل إمام قيمة لا تتكرر
روسيا: سنقدم لواشنطن أدلة على محاولة أوكرانيا استهداف مقر إقامة بوتين
غياب محمد صلاح .. موعد مباراة ليفربول وليدز يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
فتاوى | موعد وفضل صيام الأيام البيض في رجب.. .. حكم التهنئة بالأوقات والأحداث السعيدة.. كيفية صلاة التوبة ودعاؤها
تبديل العملة القديمة .. موعد بدء العمل بالليرة السورية الجديدة
محافظة القدس: 144 شهيدا و11555 حالة اعتقال و1732 عملية هدم خلال 5 سنوات
أنغام ونانسي عجرم الأجمل.. شاهد أناقة الفنانات بحفلات رأس السنة
أمطار وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تكشف مفاجآت طقس بداية العام الجديد
الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر يناير 2026.. والدفع أونلاين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

70برنامج شراكة أكاديمية جديدة و42 بروتوكول تعاون مع الجامعات الفرنسية.. حصاد جهود قطاع الشؤون الثقافية والبعثات خلال 2025

التعليم العالي
التعليم العالي
نهلة الشربيني

 

300 برنامج درجة مزدوجة واستقطاب متزايد للطلاب الوافدين عبر مبادرة «ادرس في مصر»

• توسيع منظومة المنح والابتعاث والتعاون العلمي مع أوروبا وآسيا وإفريقيا

• عشرات الاتفاقيات الدولية وبرامج مشتركة في الذكاء الاصطناعي والطاقة والعلوم المتقدمة

• نشاط واسع للمكاتب الثقافية المصرية في أوروبا وأمريكا وآسيا لدعم المبعوثين والطلاب

• مشاركة مصرية فاعلة في اليونسكو وكراسي التعلم ومدن الإبداع خلال2025

شهد قطاع الشؤون الثقافية والبعثات خلال عام 2025 نشاطًا مكثفًا عكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تدويل التعليم المصري، وتعزيز مكانة مصر الأكاديمية والثقافية على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، ورؤية مصر للتنمية المستدامة.

وعمل القطاع على تفعيل سياسة تدويل التعليم المصري التي أكدت عليها الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، من خلال تطوير أداء المكاتب والمراكز الثقافية المصرية بالخارج، والتوسع في عقد اتفاقيات التعاون والشراكة الأكاديمية والبحثية بين الجامعات المصرية ونظيراتها الدولية، إلى جانب زيادة أعداد الطلاب الوافدين للدراسة في مصر عبر دعم المبادرة الرئاسية «ادرس في مصر». كما واصلت اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة دورها في تمثيل مصر داخل المنظمات الدولية، وفي مقدمتها اليونسكو، والإيسيسكو، والألكسو.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن ما تحقق خلال عام 2025 يعكس رؤية الدولة الواضحة لجعل مصر مركزًا إقليميًا ودوليًا للتعليم العالي والبحث العلمي، موضحًا أن تدويل التعليم لم يعد خيارًا بل ضرورة استراتيجية لتعزيز تنافسية الجامعات المصرية وربطها بالشبكات الأكاديمية العالمية، ودعم القوة الناعمة المصرية على الساحة الدولية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء أجيال قادرة على المنافسة عالميًا.

وأوضح أن منظومة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية شهدت خلال عام 2025 حراكًا دوليًا واسعًا، تمثل في تعميق الشراكات الأكاديمية والبحثية، وتنشيط دور المكاتب الثقافية بالخارج، وتعزيز التعاون مع كبرى الجامعات والمؤسسات التعليمية الدولية، بما يدعم مكانة مصر التعليمية ويعكس ثقة العالم في جودة التعليم المصري.

ومن جانبه، أكد الدكتور أيمن فريد مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، أن حصاد عام 2025 يجسد ثمرة عمل مؤسسي متكامل، قائم على رؤية واضحة لتدويل التعليم المصري، وتعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية، موضحًا أن القطاع عمل على تطوير أداء المكاتب الثقافية، وتوسيع نطاق التعاون الأكاديمي، ودعم الطلاب المصريين بالخارج، إلى جانب الترويج المنهجي للتعليم العالي المصري، بما يعزز تنافسيته ويخدم أهداف الدولة الاستراتيجية.

وأشار إلى أن ما تحقق خلال العام يعكس التزام القطاع بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، ودعم رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وترسيخ مكانة مصر كقوة تعليمية وثقافية مؤثرة إقليميًا ودوليًا، مع الاستمرار في تطوير منظومة العلاقات الثقافية والبعثات بما يواكب المتغيرات العالمية ويخدم خطط التنمية الشاملة.

وفي إطار دعم المبادرة الرئاسية «ادرس في مصر»، اضطلع قطاع الشؤون الثقافية والبعثات بدور محوري في الترويج للتعليم العالي المصري واستقطاب الطلاب الوافدين، من خلال تنفيذ إستراتيجية متكاملة للتوعية والتسويق داخل مصر وخارجها. وشملت هذه الجهود المشاركة في معارض التعليم الدولية، وتنظيم فعاليات ترويجية وجولات ميدانية بالمدارس الثانوية في عدد من الدول، للتعريف بالبرامج الأكاديمية المتنوعة وآليات الالتحاق بالجامعات المصرية، والترويج لمنصة «ادرس في مصر» باعتبارها بوابة موحدة للسياحة التعليمية. وقد شملت الأنشطة دولًا عربية وآسيوية من بينها الأردن، والإمارات، وقطر، والهند، وأسهمت في تعزيز الصورة الذهنية لمصر كوجهة تعليمية إقليمية جاذبة وزيادة الإقبال على الدراسة بالجامعات المصرية.

وفي سياق دعم الشراكات الدولية، استقبلت جامعة القاهرة عددًا من قادة العالم في زيارات عكست مكانتها العلمية والدولية، من أبرزها الزيارة التاريخية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي حظيت بتغطية إعلامية واسعة، وأسفرت عن عقد مؤتمر التعاون العلمي الجامعي المصري الفرنسي، وإطلاق 70 برنامج شراكة جديدة، وتوقيع 42 بروتوكول تعاون، وإتاحة 30 برنامج درجة مزدوجة في تخصصات مختلفة للدراسة باللغة الفرنسية.

كما شهد عام 2025 الزيارة التاريخية للرئيس الكوري لي جاي ميونغ، حيث تم التأكيد على عمق العلاقات المصرية الكورية، والإعلان عن منح دراسية للطلاب المصريين في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصال وبرامج التدريب، وفتح آفاق جديدة للتعاون في التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وعلى مستوى الأداء المؤسسي، واصلت المكاتب والمراكز الثقافية المصرية بالخارج دورها كأحد الأذرع التنفيذية الرئيسية للوزارة، حيث أسهمت في دعم المبعوثين والطلاب المصريين، وتعزيز الروابط مع المؤسسات العلمية الدولية، والترويج لمبادرة «ادرس في مصر». وشهدت المكاتب في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا وإفريقيا نشاطًا متنوعًا شمل توقيع اتفاقيات تعاون، وتنظيم فعاليات علمية وثقافية، ودعم المشاركة المصرية في كبرى المعارض والمنتديات الدولية للتعليم العالي.

كما أسفر عام 2025 عن توقيع اتفاقيات تعاون علمي مع عدد من الدول، وإطلاق برامج مشتركة في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة والعلوم المتقدمة، وتوسيع منظومة المنح المشتركة مع ألمانيا وفرنسا والمجر، بما أتاح فرصًا أوسع للابتعاث الخارجي، ودعم إعداد كوادر مصرية مؤهلة عالميًا.

وشهدت اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة نشاطًا مكثفًا، من خلال المشاركة الفاعلة في المحافل الدولية، ودعم التمثيل المصري داخل منظومة اليونسكو، وتوسيع مشاركة مصر في شبكات المدن الإبداعية ومدن التعلم وكراسي اليونسكو، إلى جانب إطلاق مبادرات وبرامج نوعية في مجالات الطفولة المبكرة، والتحول الرقمي، وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ودعم مشاركة الشباب والطلاب المصريين في المحافل العربية والدولية.

وزارة التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

الجرام يتراجع لأقل من 5000 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم عيار 18

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء .. استعمل الفيزا أو بطاقة الرقم القومي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي المذيعة في التلفزيون المصري

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-1-2026

الشاب الضحية

أحزان صفط اللبن.. الصداقة تحولت لجريمة بقتـ.ل محمد بسبب موتوسيكل| صور وفيديو

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

رامز جلال

ياسر جلال يوجه رسالة لـ شقيقه رامز جلال بعد العمرة

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

سر صغير للحفاظ على رصيد عداد الكهرباء أبو كارت

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

تطبيقات ذكية جديدة في جامعة بنها لتسويق خدماتها

إزالة اكشاك مخالفة

إزالة 110 أكشاك غير مرخصة بشوارع القاهرة

إحدى مدارس سوهاج

حصاد 2025 في سوهاج.. تسليم وإعداد 31 مدرسة جديدة بتكلفة تتخطى مليار جنيه

بالصور

7 أسئلة تنقذ حياتك العاطفية من الانهيار.. نصائح تساعدك في حل خلافاتهم الزوجية

أسئلة قد تنقذ حياتك العاطفية من الانهيار
أسئلة قد تنقذ حياتك العاطفية من الانهيار
أسئلة قد تنقذ حياتك العاطفية من الانهيار

أكلة شتوية صحية.. طريقة عمل البليلة باللبن

طريقة عمل البليلة
طريقة عمل البليلة
طريقة عمل البليلة

سبب وفاة الإعلامية نيفين القاضي .. تفاصيل مرضها والأعراض

نيفين القاضي
نيفين القاضي
نيفين القاضي

مثل المحترفين… سر حمص الشام بوصفة العربيات | خطوات التحضير

حمص الشام
حمص الشام
حمص الشام

فيديو

الفنانة شجون الهاجري

من النجومية للعلاج الإجباري.. نجمة عربية تدخل مصحة تأهيل من الإدمان

نضال الشافعي

منزل في الآخرة.. نضال الشافعي يكشف كواليس الأيام الأخيرة لزوجته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد