قمصان: جاهزون لمباراة الزمالك.. وثقتنا كبيرة في لاعبي الأهلي

أكد سامي قمصان، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية الفريق لمباراة السوبر المصري أمام الزمالك، والتي تقام مساء الجمعة المقبل على استاد هزاع بن زايد بالعين.

وقال قمصان إن فريق الأهلي يعيش حالة من التركيز الشديد، منذ الوصول إلى الإمارات، والجهاز الفني درس المنافس بشكل جيد، ووقف على نقاط القوة والضعف؛ استعدادا للمباراة المرتقبة.

وأضاف أن فريق الأهلي يضم قوامًا مميزًا من اللاعبين أصحاب الخبرات، خاصة المجموعة التي خاضت مباريات كبيرة إلى جانب العناصر المميزة التي انضمت للفريق، كما أن الرهان على شخصية الأهلي وروح الفانلة الحمراء دائما ما يكون صائبا.

وتابع: «نعلم جيدا أهمية المباراة التي تقام على لقب مهم نسعى للتتويج به لإسعاد جماهير الأهلي وتعويضهم عن الموسم الماضي، ونتمنى فقط أن يكون التوفيق حليفنا خلال اللقاء».

واختتم قمصان تصريحاته بتوجيه التحية لجماهير الأهلي التي وصفها بأنها الأعظم على الإطلاق، مؤكدا أنه ليس غريباً زحفها خلف الفريق في كل مكان، وحرصها على استقبال البعثة في المطار، كما أن تواجدها في مدرجات ملعب هزاع بن زايد خلال مباراة السوبر المصري سيمنح لاعبي الفريق دوافع كبيرة لبذل أقصى جهد في الملعب من أجل تحقيق الفوز والتتويج باللقب.