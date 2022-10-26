حياة كريمة في بني سويف: تنفيذ 1616 مشروعاً بكافة القطاعات الخدمية

منذ أن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة "حياة كريمة" في عام 2019 بهدف تطوير القرى المصرية. وكانت البداية مع رفع مستوى معيشة المواطنين في 277 قرية من القرى الأكثر فقرا في مصر “يعيش نحو 70% من سكانها تحت خط الفقر” وذلك من خلال تجديد البنية التحتية وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية والتعليم وخدمات الرعاية الصحية، إضافة إلى توفير فرص العمل وتمكين المرأة وشهدت قري محافظات مصر طفرة وتطورا كبيرا في تقديم مستوي الخدمات والمعيشة .

ففي محافظة بني سويف قال الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، إن المشروع القومى لتنمية الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، يستهدف إحداث تطوير شامل بالقرى، من خلال مشروعات البنية الأساسية والخدمات لتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، الكهرباء، الغاز، والطرق والمواصلات والاتصالات، الاهتمام بالنظافة والبيئة، تطوير مستوى الخدمات الصحية، التعليم ومراكز الشباب.. وغيرها .. إضافة إلى تنمية هذه القرى بشكل متكامل بالتزامن مع ما سبق من خلال مشروعات اقتصادية تحسن مستوى الدخل بتنويع مصادره، بما يسهم فى تطوير المهمة الرئيسية للقرية والاستفادة من المزايا النسبية التى تتمتع بها واستثمارها من خلال النشاط الاقتصادى القائم على الزراعة والصناعات الحرفية.

أضاف "غنيم " أنه جارٍ تنفيذ 1616 مشروعاً متنوعا فى كافة القطاعات الخدمية والبنية التحتية والتنموية فى 66 قرية و218 تابعا بمركزى ببا وناصر المستهدفة خلال المرحلة الأولى من المشروع القومى، منها: 20 قرية بمركز ناصر و46 قرية بمركز ببا، وبتكلفة إجمالية تقدر بنحو 12 مليار جنيه، في 12 قطاعاً حيوياً تشمل مشروعات في قطاعات: مياه الشرب والصرف الصحى، التعليم، الصحة، الزراعة، الشباب والرياضة، الرى، المجمعات الخدمية، الغاز الطبيعى، الكبارى، الاتصالات .. مشيرًا إلى انتهاء بعض هذه المشروعات وجزء كبير منها وصلت نسبة الإنجاز به إلى مستويات كبيرة .. ومن المقرر الانتهاء منها جميعا نهاية العام الجارى لخدمة أكثر من 700 ألف نسمة.

وأشار محافظ بني سويف أنه نظرا لاستمرار مراحل المبادرة الرئاسية حياة كريمة فتم تخصيص مقر جديد لمؤسسة حياة كريمة، بمدينة بني سويف، لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى .. بما يسهم فى تعزيز وتحقيق رسالة المؤسسة التي تستهدف في المقام الأول التدخل الإنسانى لتنمية وتكريم المواطن المصرى وحفظ كرامته وحقه فى العيش الكريم لإحداث تغيير ملموس لتكريس كافة مجهودات العمل الخيري والتنموي، فضلا عن اسهامها بشكل كبير في متابعة سير العمل في مشروعات المبادرة الرئاسية .

أوضح المحافظ أنه يتم تنفيذ 1131 مشروعاً بقرى مركز " ببا " بتكلفة 7.7 مليار جنيه، حيث يجرى العمل في 35 مشروعاً متنوعا فى قطاع لصرف الصحى ما بين إنشاء محطات متنوعة وإحلال وتجديد شبكات وغيرها بنسبة تنفيذ 66% " شبكات " و216 مشروعا فى قطاع مياه الشرب بمتوسط إجمالى نسبة تنفيذ 85%، و24 مشروعاً للشباب والرياضة تتضمن " إنشاء جديد – تطوير – إحلال وتجديد " بمتوسط إجمالى نسبة تنفيذ 61% " .

وفى قطاع التعليم تنفيذ 36 مشروعا: " بناء جديد – إحلال وتجديد – تطوير – " تضيف 430 فصلاً " بمتوسط إجمالى نسبة تنفيذ 95.5%، و27 مشروعا لتبطين وتأهيل الترع والمصارف بمتوسط إجمالى نسبة تنفيذ 84.5% "، و إقامة 6 مجمعات للخدمات الحكومية المتكاملة والذى يقدم عدة خدمات فى مكان واحد بهدف تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين بها وتيسير الحصول عليها حيث يضم كل مجمع منافذ : " خدمة للإدارة المحلية والتضامن الاجتماعى والتموين والسجل المدنى والشهر العقارى ومركز تكنولوجى " بمتوسط إجمالى نسبة تنفيذ 100%، و6 مجمعات زراعية – بيطرية متكاملة لتقديم كافة الخدمات التى يحتاجها الفلاح وبمستوى متميز بمتوسط إجمالى نسبة تنفيذ 76٪، و4 مشروعات فى قطاع الكبارى بمتوسط إجمالى نسبة تنفيذ 37% .. و23مشروع فى قطاع الصحة " إنشاء – إحلال وتجديد – تطوير " وحدات صحية بمتوسط إجمالى نسبة تنفيذ 28% .. و3 مشروعات غاز طبيعى بمتوسط إجمالى نسبة تنفيذ 99% .

أضاف محافظ بنى سويف أنه يتم تنفيذ 485 مشروعاً متنوعا بتكلفة 4.3 مليار جنيه بقرى مركز ناصر، منها 35 مشروعاً فى قطاع الصرف الصحى بمتوسط إجمالى نسبة تنفيذ 62.5%، و11 مشروعا فى قطاع مياه الشرب بمتوسط إجمالى نسبة تنفيذ 95.5%، و6 مشروعات فى قطاع الشباب والرياضة بنسبة تنفيذ 6%، و24 مشروعا فى قطاع الأبنية التعليمية تضيف 300 فصلاً بنسبة تنفيذ وصلت إلى 97.5%، و23 مشروعاً لتبطين الترع " بنسبة تنفيذ 78% .

كما يتم إقامة 6 مجمعات للخدمات الحطومية المتكاملة بنسبة تنفيذ 86%، و6 مجمعات زراعية – بيطرية متكاملة بنسبة تنفيذ 42%، و3 مشروعات في قطاع الكبارى بنسبة تنفيذ 47%، و6 مشروعات فى قطاع الشباب والرياضة بنسبة تنفيذ 25٪ .. و20 مشروعاً بقطاع الكهرباء بنسبة تنفيذ 24٪، وإقامة ٩ وحدات إسعاف بنسبة تنفيذ 36٪، و17 مشروعا بقطاع الصحة وبلغت نسبة التنفيذ 30٪، و6 مشروعات فى قطاع التضامن الاجتماعى بنسبة تنفيذ 19٪ .

أوضح المحافظ أنه تم إدراج قرى مراكز " الواسطى، الفشن وبنى سويف " ضمن المرحلة الثانية من المشروع القومى لتنمية الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بعد موافقة القيادة السياسية ودعم الحكومة لتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية ضخمة تحت مظلة المبادرة الرئاسية، فيما سيتم إدراج قرى مركزى " إهناسيا وسمسطا " ضمن المرحلة الثالثة، لتغطى المبادرة كافة قرى مراكز المحافظة السبع .

أضاف أنه كلف رؤساء الوحدات المحلية والقطاعات المعنية بسرعة الانتهاء من إعداد خطة عمل شاملة للمشروعات المطلوبة ومتطلبات ومراحل التنفيذ والجدول والخط الزمنى للأعمال، مع البدء فى عقد جلسات استماع وحوارمجتمعى مع أهالى تلك القرى ،حتى يتسنى الوقوف على أهم وأبرز المطالب والاحتياجات لسرعة تنفيذها طبقاً للأولويات، مع قيام الجهات المعنية بقطاعات العمل المختلفة بتجهيز المقايسات والتصميمات عن المواقع بالقرى التى سيتم تنفيذ المشروعات بها.

فيما قال محمد علي جبر، منسق عام مبادرة حياة كريمة بمحافظة بني سويف، إنه فور دخول المحافظة ضمن مبادرة حياة كريمة، قمنا بعمل حوارات ولقاءات جماهيرية مع المواطنين، لمعرفة احتياجاتهم.

وأضاف "محمد علي جبر"، أن دخول المحافظة المبادرة كان بمثابة حلم غير متوقع بالمرة لأهالي المحافظة، منوها بأن المبادرة شملت 66 قرية، بإجمالي 1616 مشروع بتكلفة 12 مليار جنيه.

واسترسل جبر : المواطنين تفاعلوا بشكل كبير من المباردة لكونها حلم، متابعا: المبادرة قامت بتطوير قطاع الصرف الصحي وشبكات المياه، منوها بأن المحافظة تضم أكبر محطة معالجة، على مساحة 32 فدانا.

وأوضح جبر أن مبادرة حياة كريمة ساهمت في تنفيذ وإنشاء العديد من المشروعات القومية في وقت قليل للغاية، وهو بمثابة إنجاز وتطور كبير.

وقال منسق مبادرة حياة كريمة ببني سويف، إن مبادرة حياة كريمة أسهمت في عدة مشروعات من ضمنها 14 نقطة إسعاف، ما بين جديدة ورفع كفاءة.

وأضاف “محمد جبر” أن الـ 14 نقطة تضم ما يقرب من ٢٨سيارة إسعاف، وسيتم تحديد نقاط الإسعاف بالتعاون مع المحليات، لخدمة أكبر عدد من المواطنين.

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تبطين ترع ببني سويف