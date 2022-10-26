عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عودة رونالدو لتشكيل مانشستر يونايتد أمام شيريف في الدوري الأوروبي

صدى البلد

أكد إيريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي أن البرتغالي كريستيانو رونالدو  سيتواجد في تشكيل الفريق لمباراة بطولة الدوري الأوروبي أمام شيريف تيراسبول المولدوفي، غدًا الخميس.

 
 وغاب رونالدو عن قائمة المباراة التي تعادل فيها مانشستر يونايتد مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي  لتركه ملعب المباراة أمام توتنهام يوم الأربعاء الماضي، قبل نهايتها ورفض المشاركة كبديل.

 وقال تين هاج في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة اليوم الأربعاء :"نعم، كريستيانو سيكون متواجدا مع الفريق، أعتقد أننا قلنا كل شيء وأجبنا على كل الأسئلة. غاب عن مباراة والآن عاد".

وزاد:" رافا فاران لن يتواجد مع الفريق، لذلك سيغيب بكل تأكيد حتى كأس العالم. لن يلعب في دفاع مانشستر يونايتد".

 
 وسيحجز مانشستر يونايتد، صاحب المركز الثاني في مجموعته، مقعده في الأدوار الاقصائية إذا فاز أو تعادل، ويمكنه أيضا أن يتصدر المجموعة، التي يتصدرها حاليا ريال سوسيداد الذي ضمن التأهل.

تين هاج مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو شيريف تيراسبول الدوري الأوروبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء: علاوة استثنائية للعاملين 300 جنيه شهريا ورفع الأجور لـ3000 جنيه

حوافز و أجور ومعاشات وعمالة وتموين.. 5 قرارات للرئيس السيسي أثلجت صدور المصريين | التفاصيل الكاملة

اسم لن تتوقعه.. شوبير يكشف مفاجأة الأهلي أمام الزمالك بالسوبر

يوم حزين على الدولار|الأخضر يهبط بقوة عالميا وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

شيرين عبدالوهاب تلغي متابعة حسام حبيب

شوبير يكشف أزمة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك بالسوبر المصري

قرار نهائي.. موقف كهربا من المشاركة مع الأهلي أمام الزمالك في السوبر

اشتري الآن الجرام يبدأ من 750 جنيها.. مفاجأة صادمة في أسعار الذهب

ترشيحاتنا

الذهب يلفظ أنفاسه الأخيرة على الأرض عالميا .. فيديو

2 تريليون جنيه| بالأرقام.. السيسي يشرح مكاسب مصر من العاصمة الإدارية الجديدة

بالتزامن مع المناورات النووية.. القوات الأمريكية تهدد بالاشتباك مع الجيش الروسي

اتحاد جدة يقطع الطريق على الأهلي بشأن التعاقد مع حجازي.. تفاصيل

تبدأ من 300 جنيه.. موعد تطبيق العلاوات الاستثنائية للموظفين

سقوط سيد العملات.. اليورو يتخطى الدولار للمرة الأولى منذ شهر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها الترند.. أبرز 5 صور لـ محمد رمضان وزوجته

بدون مكياج .. نجمات صدمن الجمهور بإطلالاتهن | شاهد

وشها اتشوه.. صورة هزت السوشيال ميديا لفتاة بعد صبغة شعرها

7 أطعمة قادرة على علاج التثدي عند الرجال

فيديو

نحتاج الى خطاب مجتمعى.. سهير جودة: الأم تربى الرجل على أنه طاووس

محامي المتهم في قضية نيرة أشرف يكشف تفاصيل جديدة

هدخل فى علاقة نسائية.. تصرف منة عرفة لو أصبحت رجل لمدة يوم

ضبطته متلبسا بخيانتها مع فتاة.. ما سر تغير شكل دنيا بطمة| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

د. صفوت عمارة

ضوابط المعاملات المالية

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

اﻟﻤﺰﻳﺪ