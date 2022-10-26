عودة رونالدو لتشكيل مانشستر يونايتد أمام شيريف في الدوري الأوروبي

أكد إيريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي أن البرتغالي كريستيانو رونالدو سيتواجد في تشكيل الفريق لمباراة بطولة الدوري الأوروبي أمام شيريف تيراسبول المولدوفي، غدًا الخميس.



وغاب رونالدو عن قائمة المباراة التي تعادل فيها مانشستر يونايتد مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي لتركه ملعب المباراة أمام توتنهام يوم الأربعاء الماضي، قبل نهايتها ورفض المشاركة كبديل.

وقال تين هاج في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة اليوم الأربعاء :"نعم، كريستيانو سيكون متواجدا مع الفريق، أعتقد أننا قلنا كل شيء وأجبنا على كل الأسئلة. غاب عن مباراة والآن عاد".

وزاد:" رافا فاران لن يتواجد مع الفريق، لذلك سيغيب بكل تأكيد حتى كأس العالم. لن يلعب في دفاع مانشستر يونايتد".



وسيحجز مانشستر يونايتد، صاحب المركز الثاني في مجموعته، مقعده في الأدوار الاقصائية إذا فاز أو تعادل، ويمكنه أيضا أن يتصدر المجموعة، التي يتصدرها حاليا ريال سوسيداد الذي ضمن التأهل.