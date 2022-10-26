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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

"التعليم": استعدادات مكثفة لقدوم فصل الشتاء تجنبًا لمخاطر هطول الأمطار والسيول

صدى البلد

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتنبيه على مديري المديريات بالتنسيق مع المحافظ، والجهات التنفيذية بالمحافظة؛ لوضع الخطط المناسبة استعدادًا لقدوم فصل الشتاء، وتداعياته مع تنفيذ مشروعات الحماية اللازمة تجنبًا لمخاطر هطول الأمطار والسيول المتوقعة خلال الفترة المقبلة.
كما وجهت الوزارة في الكتاب الدوري الذي أصدره الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم /الأربعاء/ بمناسبة الاستعداد لقدوم فصل الشتاء، وما تشهده العديد من محافظات مصر خلال تلك الفترة من العام من هطول الأمطار الغزيرة التي قد تصل إلى حد السيول في بعض المحافظات، بالتنسيق مع السيد المحافظ في حال إعلان حالة الطؤاري بالمحافظة، والحاجة الضرورية لتعطيل الدراسة لمواجهة التغيرات المناخية، وموجة الأمطار المتوقعة خلال الأيام المقبلة، وفقًا لنشرة هيئة الأرصاد المصرية، والتنسيق مـع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وهيئـة الحماية المدنية لتطهير مصارف الأمطار، والسيول، وتوفير السيارات الخاصة بشفط تجمعات المياه حال تمركزها داخل، ومخارج المؤسسات التعليميـة والمدارس؛ لتسهيل حركة المشاة والمرور.
ويشمل التوجيه التنسيق مـع وكيل وزارة الكهرباء بالمحافظة؛ للتأكد مـن سلامة الوصلات الكهربائية، وعزل أعمدة الإنارة القريبة من المنشأت التعليمية، والمدارس.
وأكد الكتاب الدوري اهتمام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمتابعة سير العملية التعليمية بالمدارس، والمنشآت التعليمية، وسعي الوزارة الدائم نحو اتخاذ كافة الإجراءات التأمينية ضد أي مخاطر اجتماعية أو بيئية محتملة قد تهدد أمن، وسلامة الطلاب والمعلمين

 

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