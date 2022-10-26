عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

انطلاق حفل استقبال الطلاب الجدد والقدامى بكلية العلوم الإسلامية للوافدين

حفل الطلاب الوافدين
حفل الطلاب الوافدين

عقدت كلية العلوم الإسلامية الأزهرية للطلاب الوافدين بجامعة الأزهر، حفل استقبال للطلاب الجدد والقدامى، اليوم الأربعاء، بقاعة المناقشات بمقر الكلية، تحت رعاية أ.د سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، ود. نهلة الصعيدي مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين وعميد الكلية، وبحضور د.سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، ود.نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، ود.أبوزيد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، ود.عبدالمنعم فؤاد المشرف العام على الأنشطة العلمية بالجامع الأزهر.

استهل الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ، أعقبها فقرات فنية متنوعة منها فقرات إنشاد للطلاب.

وخلال كلمتها التي رحبت فيها بالطلاب والطالبات الجدد والقدامى، خصت مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين الطلاب ببعض العبارات التي تحمل معنى المسؤولية تجاههم، وتقدير غربتهم عن أوطانهم؛ رغبة منهم في تحصيل العلوم الشرعية والعربية، مؤكدة على أن ذلك يعني الكثير لكل القائمين على العملية التعليمية بالكلية.

كما قدمت الدكتورة نهلة الصعيدي عرضًا لجميع برامج الكلية، كما ذكرت أهم مقررات الكلية، ونظام الدراسة بكل برنامج، مشيرة إلى أن كلية العلوم الإسلامية للوافدين لا يقتصر دورها فقط على خدمة الطالب الأزهري الوافد أثناء العملية التعليمية فحسب، وإنما متابعة هذا الطالب بعد التخرج أيضًا ومساعدته فيما يقابله من تحديات وعقبات.

وبيّنت" الصعيدي" أن الأزهر الشريف يعد الوافدين سفراء الإسلام حول العالم؛ لذا تحرص الكلية على رعاية أبنائها الوافدين باعتبارهم حماة رسالة الأزهر العالمية، وهم خير من يبلغون رسالة الإسلام لأهليهم وذويهم في كل ربوع الأرض، كما أن الثقافة المصرية أصبحت جزءا من مكونات الشخصية الإسلامية على امتداد المجتمعات التي يسكنونها.ناصحة الطلاب بضرورة الافتخار والاعتزاز بأزهريتهم وعدم الانحياز وراء أي جماعة مضللة بعيدًا عن منهج الأزهر الوسطي.

ووضحت مستشار شيخ الأزهر  أن نهضة الأوطان لن تتحقق إلا بأن يسلك الطلاب طريق العلم، وأن يصقلوا شخصياتهم بالمهارات والإبداع والابتكار والمثابرة والاجتهاد نحو تحقيق المستقبل الذي نفتخر به.

IMG-20221026-WA0072
IMG-20221026-WA0072
IMG-20221026-WA0071
IMG-20221026-WA0071
IMG-20221026-WA0070
IMG-20221026-WA0070
IMG-20221026-WA0069
IMG-20221026-WA0069

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء: علاوة استثنائية للعاملين 300 جنيه شهريا ورفع الأجور لـ3000 جنيه

حوافز و أجور ومعاشات وعمالة وتموين.. 5 قرارات للرئيس السيسي أثلجت صدور المصريين | التفاصيل الكاملة

اسم لن تتوقعه.. شوبير يكشف مفاجأة الأهلي أمام الزمالك بالسوبر

بشائر المؤتمر الاقتصادي.. علاوة استثنائية شهرية لأصحاب المعاشات| اعرف موعد صرفها

شوبير يكشف أزمة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك بالسوبر المصري

شيرين عبدالوهاب تلغي متابعة حسام حبيب

الكل مرتبه هيزيد| الحكومة : مفيش حاجة تغلى على المواطن

للمرة الثانية خلال عام.. 300 جنيه علاوة استثنائية للمعاشات أول نوفمبر|فيديو

ترشيحاتنا

كين يقود تشكيل توتنهام أمام سبورتينج لشبونة في دوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان يتأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وبرشلونة إلى Europa league

بعد السعودية .. دولة عربية جديدة تسجل إصابات لـ متحور XBB من كورونا

يتحجج بحرب أوكرانيا .. إعلام أمريكي يتهم بايدن بالفشل

مصر بتشكر ريسها| أحمد موسى يوجه رسالة للإخوان

أنت منهم | أحمد موسى يوضح المستفيدين من قرارات الحكومة اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنا الزاهد تستعرض أناقتها بفيديو جديد|شاهد

بلوك مختلف.. ميريهان حسين تستعرض جمالها | شاهد

باستعراض ماركتها.. مي عمر تثير الجدل بظهورها | شاهد

عقلهم مش زي الأول .. الصحة العالمية تكشف مفاجأة عن كورونا والنساء

فيديو

بسبب شيرين عبد الوهاب.. مذيع يتلقى رسالة تهديد من حسام حبيب

الدولة تدعم المواطنين.. تفاصيل زيادة المعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور والعلاوة الاستثنائية

إنشاء وتطوير وتصنيف متقدم.. كيف نهض الرئيس السيسي بالتعليم الجامعي |فيديوجراف

منيرة تكلا.. تفاصيل حريق مدرسة ابتدائية في نجع حمادي/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

د. صفوت عمارة

ضوابط المعاملات المالية

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

اﻟﻤﺰﻳﺪ