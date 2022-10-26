الزراعة: نستهدف تحقيق عائد اقتصادي يتناسب مع أصول الوزارة

تفقد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، يرافقه الدكتور مسعد قطب المشرف على الزراعات المحمية بوزارة الزراعة، موقعي الزراعة المحمية بالدقي والهرم.

وقال مستشار وزير الزراعة، إن تلك الزيارة تأتي ضمن سلسلة جولات تفقدية وزيارات ومتابعات، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لتفقد الأصول المملوكة للوزارة، ومتابعتها، بهدف تحقيق عائد اقتصادي يتناسب مع تلك الأصول وأهميتها، وذلك الهدف الرئيسي من تلك الجولات.

وأشار “صالح”، إلى أن الموقعين يعدان من الأصول الهامة، نظرا لموقعهما المتميز والذي من المنتظر أن يحققا عائدا اقتصاديا يتناسب مع أهميتهما، حيث تبلغ مساحة موقع الزراعات المحمية بالدقي، حوالي 14 فدان وموقع الهرم حوالي 20 فدانا، لافتا إلى أن الجدوى الاقتصادية لإدارة الأصول يتعين أن تتناسب مع القيمة السوقية والأهمية النسبية للأصل.

وأوضح أن عملية الوقوف على وضع جميع الأصول على الطبيعة ودراسة جدواها الاقتصادية وما تحققه من عوائد اقتصادية حالياً وما يتعين تحقيقه فعلا ويتناسب مع أهميتها، مشيرا إلى أنه لا مفر من رفع كفاءة جميع الأصول وإدارتها بشكل اقتصادي يحقق أكبر عائد اقتصادي لها بالتنسيق والتواصل مع جميع القطاعات وانها مستمرة حتي تحقيق الهدف، محذرا من التهاون في ادارتها او اهمالها، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.