عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أزمات متتالية.. بايدن يتلقي ضربة موجعة قبل انتخابات التجديد النصفي

جو بايدن
جو بايدن

ساهمت استجابة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، للتضخم الجامح، والارتفاع الهائل في أسعار الغاز والمواد الغذائية، والركود الاقتصادي الذي يلوح في الأفق، في تدني نسبة تأييده.

تلقى تصنيف تأييد الرئيس جو بايدن المزيد من الضربات في الآونة الأخيرة، مما يغذي مخاوف الديمقراطيين قبل الانتخابات النصفية الأمريكية الوشيكة.

وكشف استطلاع للرأي أجرته رويترز أن الديمقراطيين يواجهون تحديًا قويًا من الجمهوريين للسيطرة على مجلسي النواب والشيوخ في 8 نوفمبر، تراجعت نسبة تأييد بايدن إلى أدنى مستوى في رئاسته.

أظهر الاستطلاع الوطني الذي استمر يومين أن 54٪ من الأمريكيين لا يوافقون على أداء بايدن الوظيفي. 

وأعرب 39٪ فقط من الذين شملهم الاستطلاع عن موافقتهم على الطريقة التي يتعامل بها الحزب الديمقراطي مع التحديات التي تواجه البلاد ، والتي تقل بنقطة مئوية واحدة عن الأسبوع السابق.

وتم إجراء الاستطلاع عبر الإنترنت، وجمع ردودًا من 1005 من البالغين ، بما في ذلك 447 ديمقراطيًا و 369 جمهوريًا، لإظهار أن ثلث الأمريكيين يعتقدون أن الوضع الحالي للاقتصاد هو أكبر مشكلة في البلاد. 

واكتشف الاستطلاع أن واحدًا من كل 10 يعتقد أن إدارة بايدن كانت تفشل في معالجة مشكلة الجريمة على النحو الواجب.

لمنع حرب عالمية ثالثة.. هجوم علي بايدن بسبب رفضه التفاوض مع روسيا

جيك سوليفان: بايدن مستعد لاتخاذ قرارات صعبة لإعادة الأمريكيين المحتجزين في الخارج

وكان الجمهوريون يلومون إدارة بايدن والمدن التي يديرها الديموقراطيون بسبب مستويات الجريمة القياسية، حيث قيل إن ما لا يقل عن 12 مدينة سجلت أرقامًا قياسية لجرائم القتل في عام 2021، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الأمريكية في ديسمبر من العام الماضي، بناءً على بيانات إدارة الشرطة المحلية.

أما بالنسبة لحقوق الإجهاض الوطنية ، فإن واحدًا فقط من كل 20 من الذين شملهم الاستطلاع أشار إلى هذا باعتباره قضية رئيسية في استطلاع 25 أكتوبر. 

وفي يونيو، ألغت المحكمة العليا الأمريكية القرار التاريخي الصادر في قضية “رو ضد وايد”، والذي كان يضمن حصول الأمريكيين على الإجهاض لمدة 50 عامًا. 

وبعد أن أعادت هذه الخطوة السلطة التنظيمية على عمليات الإجهاض إلى الولايات الفردية، قام الديمقراطيون بحملة حول تقنين حماية الإجهاض اتحاديًا إذا تم منحهم أغلبية قوية في منتصف المدة.

وتم تصنيف التضخم والجريمة والإجهاض على أنها القضايا الرئيسية التي تؤثر على أذهان الناخبين هذا العام، وفقًا لاستطلاعات الرأي.

جو بايدن بايدن الجمهوريين الرئيس الأمريكي الحزب الديمقراطي أمريكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء: علاوة استثنائية للعاملين 300 جنيه شهريا ورفع الأجور لـ3000 جنيه

حوافز و أجور ومعاشات وعمالة وتموين.. 5 قرارات للرئيس السيسي أثلجت صدور المصريين | التفاصيل الكاملة

اسم لن تتوقعه.. شوبير يكشف مفاجأة الأهلي أمام الزمالك بالسوبر

بشائر المؤتمر الاقتصادي.. علاوة استثنائية شهرية لأصحاب المعاشات| اعرف موعد صرفها

شوبير يكشف أزمة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك بالسوبر المصري

شيرين عبدالوهاب تلغي متابعة حسام حبيب

الكل مرتبه هيزيد| الحكومة : مفيش حاجة تغلى على المواطن

للمرة الثانية خلال عام.. 300 جنيه علاوة استثنائية للمعاشات أول نوفمبر|فيديو

موضوعات متعلقة

السعودية.. السماح بأداء اليمين إلكترونيًا في المنازعات

أمريكا تحذر بوتين شخصيا من عواقب استخدام السلاح النووي

بالقنابل القذرة.. روسيا تعلن استعداد أوكرانيا لشن هجوم على محطة تشرنوبيل النووية

إيران تكشف معلومة عن منفذي الهجوم الدموي على الضريح الديني

إيران.. مقتل وإصابة 53 شخصا في هجوم على ضريح ديني

بعد تمركز قواته على الحدود.. روسيا تحذر من دخول الجيش الأمريكي لأوكرانيا

مسئولون فرنسيون يرجحون عودة دونالد ترامب لرئاسة أمريكا

بعد انتقاد تل أبيب.. معلومات استخباراتية تقرب زيلينسكي بإسرائيل

ترشيحاتنا

إنتر ميلان يتأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وبرشلونة إلى Europa league

بعد السعودية .. دولة عربية جديدة تسجل إصابات لـ متحور XBB من كورونا

يتحجج بحرب أوكرانيا .. إعلام أمريكي يتهم بايدن بالفشل

مصر بتشكر ريسها| أحمد موسى يوجه رسالة للإخوان

أنت منهم | أحمد موسى يوضح المستفيدين من قرارات الحكومة اليوم

أزمات متتالية.. بايدن يتلقي ضربة موجعة قبل انتخابات التجديد النصفي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنا الزاهد تستعرض أناقتها بفيديو جديد|شاهد

بلوك مختلف.. ميريهان حسين تستعرض جمالها | شاهد

باستعراض ماركتها.. مي عمر تثير الجدل بظهورها | شاهد

عقلهم مش زي الأول .. الصحة العالمية تكشف مفاجأة عن كورونا والنساء

فيديو

بسبب شيرين عبد الوهاب.. مذيع يتلقى رسالة تهديد من حسام حبيب

الدولة تدعم المواطنين.. تفاصيل زيادة المعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور والعلاوة الاستثنائية

إنشاء وتطوير وتصنيف متقدم.. كيف نهض الرئيس السيسي بالتعليم الجامعي |فيديوجراف

منيرة تكلا.. تفاصيل حريق مدرسة ابتدائية في نجع حمادي/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

د. صفوت عمارة

ضوابط المعاملات المالية

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

اﻟﻤﺰﻳﺪ