بعد السعودية .. دولة عربية جديدة تسجل إصابات لـ متحور XBB من كورونا

رصدت وزارة الصحة الكويتية عددا من الحالات الإيجابية للمتحور «XBB» من فيروس كورونا ، والذي تم رصده في نحو 30 دولة حـول العالم حتى الآن.

وذكرت الوزارة أن ظهور طفرات جينية للفيروسات بمرور الوقت يعتبر أمراً طبيعياً، حيث قد طرأت مجموعة من التغيرات والتحورات الوراثية على فيروس كورونا منذ ظهوره وحتى الآن.

وأضافت أنه وفي هذا الشأن، تواصل الفرق الفنية في قطاعات الوزارة جهودها في متابعة المستجدات الخاصة بهذا المحور.

كما نوهت إلى أن تدابير الصحة العامة وإرشادات الوقاية من فيروس كورونا لا تزال واحدة، وتشمل:

مداومة غسل وتطهير اليدين.

تغطية الفم والأنف أثناء العطس والسعال.

عدم مخالطة الآخرين في حال ظهور أعراض أو علامات المرض.

مداومة تنظيف الأسطح.

المبادرة لأخذ تطعيمات الشتاء الموسمية ولقاح كورونا.

تغطية الفم والأنف في المنشآت الصحية كالمستشفيات، وفي الأماكن المزدحمة المغلقة.

طلب الاستشارة الطبية عند استمرار الأعراض أو زيادة حدتها.

