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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد محسن يقدم أغنية باللهجة الليبية لجمهور الموسيقى العربية

محمد محسن
محمد محسن

حرص المطرب محمد محسن على تقديم أغنية باللهجة الليبية خلال حفله بمهرجان الموسيقى العربية.

وقال محسن خلال الحفل:" "ضي القمر" أغنية باللهجة الليبية وهذه هي المرة الاولى التي أغني فيها بهذه اللهجة، الأغنية من كلمات سالم العالم، وألحان تامر العلواني.

يقام ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 31  فى الثامنة مساء الجمعة 28 اكتوبر 4 حفلات بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور .

على مسرح النافورة يقدم الفنان اللبناني الكبير عاصي الحلاني حفلا بمصاحبة فرقة الحفني بقيادة المايسترو هشام نبوي ، يسبقه فاصل للفنان أمجد العطافي والمطربة صابرين النجيلي .

وفى السابعة مساء على المسرح الخارجى يقدم اوركسترا الانامل الصغيرة بقيادة الدكتور راجى المقدم حفلا يتضمن مجموعة من الاعمال الموسيقية والغنائية التراثية والمعاصرة .

وعلى مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية " تقدم الفنانة الكبيرة عفاف راضي حفلا بمصاحبة الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجي ، يسبقها فاصل لنجوم الاوبرا سعيد عثمان ، أحمد عصام وسامح منير .

ويحتضن مسرح اوبرا دمنهور حفلا للفنان الكبير احمد إبراهيم بمصاحبة فرقة الانشاد الديني بقيادة المايسترو عمر فرحات بمشاركة المنشدين حاتم زايد ، محمد الجزار ، إبراهيم فاروق وحسام صقر .

وتستمر منافسات مسابقة الدكتورة رتيبة الحفنى للموسيقى والغناء فى الرابعة مساء على المسرح الصغير .

محمد محسن المطرب محمد محسن اللهجة الليبية مهرجان الموسيقى العربية ضي القمر

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