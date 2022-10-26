المئات يشيعون جثمان أمين الشرطة ضحية حريق مخزن الإسكندرية | صور

شيع المئات أهالي عزبة سعيد الشرقية التابعة لمركز ومدينة شبراخيت بمحافظة البحيرة، قبل قليل، جنازة أمين الشرطة عيد يونس الذي توفي ‏أثناء المشاركة في إخماد حريق نشب فى مخزن للأدوات الكهربائية، بشارع توت عنخ آمون بمنطقة سموحة، شرقي الإسكندرية.

المئات يشيعون جثمان أمين الشرطة ضحية حريق مخزن الإسكندرية

حيث وصل جثمان الشهيد عيد يونس العربي، أمين شرطة بقوات الحماية المدنية من الإسكندرية، ‏ملفوفا في علم مصر، إلي مسقط قريته سعيد الشرقية التابعة للوحدة المحلية لقرية اورين شبراخيت، في سيارة إسعاف وكان في انتظار وصوله، وقيادات مديرية الأمن وزملائه وأهالي قريته.‏

المئات يشيعون جثمان أمين الشرطة ضحية حريق مخزن الإسكندرية

وادي المئات من أهالي قرية سعيد الشرقية صلاة الجنازة على الشهيد بمسجد القرية، فيما سادت حالة من الحزن الشديد أهالي قريته، وبدأت الجنازة العسكرية بوضع جثمان الشهيد أعلي سيارة إطفاء، وعزفت الموسيقي العسكرية الألحان ‏الحزينة حتى وصلوا به إلي مقابر أسرته ودفنه.

المئات يشيعون جثمان أمين الشرطة ضحية حريق مخزن الإسكندرية

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة سيدى جابر، يفيد بوقوع حريق بمخزن أدوات كهربائية بشارع توت عنخ امون بمنطقة سموحة، وانتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة سيدى جابر ورجال الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والاسعاف، وتم السيطرة على النيران واطفائها قبل أن تتجدد واستمرت عمليات الاطفاء حتى الثانية من فجر اليوم الأربعاء.