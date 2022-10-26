ناس معندهاش ضمير .. درة في رسالة غامضة | وتحذف هذا المنشور

أكدت الفنانة درة، انها تتعرض لحرب وهجوم منذ وقت طويل، وعبرت عن استيائها الشديد لذلك، وكتبت من خلال حسابها الرسمي على “الفيسبوك” :"حسبي الله ونعم الوكيل"، ولكنها سرعان ما حذفت البوست.

منشور درة

وكان من بين أحد التعليقات شخص يتهم الناقد طارق الشناوي بالهجوم عليها لكنها نفت الامر وعلقت قائلة: “لو قصدك على طارق الشناوي هو ماقلش كده خالص، والكلام ده مش موجود في مقالاته، ولا ليه أساس من الصحة، وهو نفالي بنفسه، وهو ناقد محترم إنما ديه حرب من زمان للأسف، وناس معندهاش ضمير”.

التعليقات

نفى الناقد السينمائي طارق الشناوي في تصريحات صحفية ما نسبته اليه بعض صفحات التواصل الاجتماعي عن الفنانة التونسية درة، مؤكدا انها تصريحات عارية تماما من الصحة.