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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كارول سماحة: الأوبرا تحافظ على الثقافة والتراث

كارول سماحة
كارول سماحة

بدأت كارول سماحة حفلها المقام بدار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية بغناء "اجازة".

وقالت لجمهور المهرجان: "سهرات  بدار الأوبرا عظيمة، وهذه ليست المرة الأولى التي أقف على مسرح الأوبرا ويشرفني المشاركة بالدورة الـ ٣١ بمهرجان الموسيقى العربية.. جايين نسهر ونغني سوا".

وتابعت: "سعيدة أن الأوبرا تحافظ على مستوى الثقافة والتراث، وساعدت على معرفة الجمهور بأوركسترا عظيمة بقيادة المايسترو ناير ناجي".

يقام ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 31  فى الثامنة مساء الجمعة 28 اكتوبر 4 حفلات بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور .

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فعلى مسرح النافورة يقدم الفنان اللبناني الكبير عاصي الحلاني حفلا بمصاحبة فرقة الحفني بقيادة المايسترو هشام نبوي ، يسبقه فاصلا للفنان أمجد العطافي والمطربة صابرين النجيلي .

وفى السابعة مساء على المسرح الخارجى يقدم اوركسترا الانامل الصغيرة بقيادة الدكتور راجى المقدم حفلا يتضمن مجموعة من الاعمال الموسيقية والغنائية التراثية والمعاصرة .

وعلى مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية " تقدم الفنانة الكبيرة عفاف راضي حفلا بمصاحبة الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجي ، يسبقها فاصلا لنجوم الاوبرا سعيد عثمان ، أحمد عصام وسامح منير .

ويحتضن مسرح اوبرا دمنهور حفلا للفنان الكبير احمد إبراهيم بمصاحبة فرقة الانشاد الديني بقيادة المايسترو عمر فرحات بمشاركة المنشدين حاتم زايد ، محمد الجزار ، إبراهيم فاروق وحسام صقر .

وتستمر منافسات مسابقة الدكتورة رتيبة الحفنى للموسيقى والغناء فى الرابعة مساء على المسرح الصغير .

مهرجان الموسيقى العربية الأوبرا كارول سماحة اجازة مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية المايسترو هشام نبوي مسرح النافورة

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