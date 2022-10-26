فرص استثمارية .. وزير الصحة : نسعى لزيادة عدد الأسرّة بمستشفيات القطاع الخاص

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، أن منظومة الصحة أصبحت اقتصاد وصناعة في كافة انحاء العالم.

وقال خالد عبد الغفار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" وزارة الصحة ليست وزارة للمرضى فقط لكنها وزارة للأصحاء كي ننشر الوعي والوقاية من الامراض".

وأضاف خادل عبد الغفار :" عناصر الصحة هي الصحة الجسمانية والنفسية والمجتمعية"، مضيفا:" كان من الضروري ان نكون جزء من المؤتمر الاقتصادي الهام كي نسرد الاستراتيجية الخاصة بوزارة الصحة في الفترة المقبلة ".

وتابع خالد عبد الغفار :" شاركنا في جلسات المؤتمر الاقتصادي للحديث عن الاستثمار في قطاع الصحة ".

واكمل خالد عبد الغفار :" الفرص الاستثمارية في قطاع الصحة كبيرة، والعالم يتجه إلى ان وزارات الصحة تراقب وتنظم المنظومة الصحية وليس بالضرورة تقدم الخدمة الصحية ".

ولفت خالد عبد الغفار:" نشترك بأكثر من 75% في تقديم الخدمات الصحية المقدمة في مصر، ونرغب أن يرتفع عدد الأسرة في مستشفيات القطاع الخاص، وتظل وزارة الصحة تمتلك قدرة على تقديم خدمات صحية ".