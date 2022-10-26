الاحتياط واجب.. هاني الناظر يكشف طرق الوقاية من الإصابة بالكوليرا

نشر الدكتور هاني الناظر استشاري امراض الجلدية ورئيس مركز البحوث سابقا منشور علي صفحته الشخصية عن مرض الكوليرا

وقال الناظر في منشوره: بدأ مرض الكوليرا في الانتشار في عدد من بلدان العالم ولكن والحمد لله لا يوجد في مصر حالات كوليرا حتي الان ولكن الاحتياط واجب فمن المعروف علميا ان الميكروب المسبب للمرض ينتقل للإنسان عن طريق الأطعمة والمشروبات الملوثة .

اذن ما هو المطلوب لنحمي انفسنا وبمنتهي السهولة ؟ اولا عدم تناول اطعمة ومشروبات مكشوفة في الشارع او في اي مكان ثانيا عدم مشاركة الاخرين نفس الطعام والشراب

ثالثا ضرورة طهي الطعام جيدا ويفضل تناوله ساخنا

رابعا الغسيل الجيد للخضروات والفواكه قبل تناولها

خامسا ضرورة غسل اليدين جيدا بالماء والصابون قبل تناول الطعام داخل او خارج المنزل