أغاني متنوعة.. تفاصيل الليلة السابعة من مهرجان الموسيقى العربية 31

بين اعمال الطرب الثراثية والمعاصرة قضى جمهور مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ 31 امسية على المسرح الكبير ، وخلالها وبمصاحبة اوركسترا اوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى شدت النجمة اللبنانية كارول سماحة بالوان غنائية تنوعت بين الايقاعات السريعة والهادئة كان منها اجازة ، اتطلع في ، راجعالك ، غالي علي ، حبيت دلوقت ، مش هعيش ، سهرانين ، فوضي ، أنا أحبك التى دمجتها مع الاغنية الفرنسية جو تيم ، أقول انساك ، انسي همومك ، اسمعني ، شكراً ، وحشاني بلادي الى جانب ودارت الايام لـ ام كلثوم .

قبلها قدم محمد محسن عدد من كنوز الغناء العربى ونوادره كان منها اسلمي يا مصر ، بلادي بلادي ، مضناك ، أهو ده اللي صار ، قديش كان في ناس ، غنوة سلام التى اعاد صياغة موسيقاها برؤية جديدة ، ومن اعماله الخاصة أهلا بيك ، في قلبي مكان ، النسيان ، من زمان جدا ، ضي القمر وزي اغاني زمان .

وكان عازف الكمان الدكتور حسن شرارة قد عزف الكونشيرتو المصرى من مؤلفات الموسيقار الراحل عطية شرارة .

وعلى المسرح الخارجى قدم كورال أطفال الأوبرا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر عدد من اعمال زمن الفن الجميل .

كما استضاف مسرح الجمهورية أوبريت العشرة الطيبة من الحان سيد الدرويش ، تأليف محمد تيمور وازجال بيرم التونسي ومن إخراج ضياء الدين زكريا وادته فرقة المعهد العالى للموسيقى العربية بقيادة المايسترو الدكتور أحمد عاطف بمصاحبة عدد من الدارسين بالمعهد العالى للباليه والمعهد العالى للفنون المسرحية .

IMG-20221027-WA0009

IMG-20221027-WA0008

IMG-20221027-WA0005

IMG-20221027-WA0001

IMG-20221027-WA0002

IMG-20221027-WA0003

IMG-20221027-WA0014

IMG-20221027-WA0010

IMG-20221027-WA0006