مقطورة هشمت سيارات.. اللقطات الأولى لـ حادث كوبري ثروت في الجيزة

شهد كوبري ثروت بمنطقة الدقي وسط محافظة الجيزة، حادث إصطدام سيارة نقل مقطورة بـ عدد من السيارات وذلك بعد انزلاقها أعلى كوبري ثروت وهو ما نتج عنه اصطدامها بعدد من السيارات وتهشمها و تكدس حركة المرور بمحيط جامعة القاهرة وكوبري ثروت.

حادث كوبري ثروت

كان بلاغا تلقته الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، أفاد بوقوع حادث تصادم في شارع جامعة القاهرة بالقرب من بوابة كلية تجارة، قبيل كوبري ثروت، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بسرعة للانتقال وفحص البلاغ.

تفاصيل حادث كوبري ثروت.. مقطورة هشمت سيارات

وبالانتقال والفحص كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لمباحث الجيزة، إنزلاق المقطورة من كوبري ثروت وهو ما نتج عنه اصطدامها بـ عدد 4 سيارات وتهشمها بدون وقوع خسائر في الأرواح، وهو ما نتج عنه تعطل الحركة المرورية بمحيط جامعة القاهرة.

حادث كوبري ثروت

فيما أغلقت الخدمات المرورية التابعة للإدارة العامة لمرور الجيزة، شارع جامعة القاهرة للقادم من الدقي باتجاه كوبري ثروت وذلك لحين رفع حطام الحادث وفتح الحركة المرورية مرة أخرى أمام حركة السيارات.

حادث كوبري ثروت

حادث كوبري ثروت