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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يسرا تفك الحداد على هشام سليم فى حفل أزياء إيلي صعب.. صور

يسرا
يسرا

بدأت الفنانة الكبيرة يسرا فى تجاوز أحزانها على الراحل هشام سليم شقيق زوجها وصديقها المقرب، بعد فترة طويلة من الحداد بحضور حفل أزياء فى قطر لمصمم الأزياء العالمي إيلي صعب.

وظهرت يسرا فى الحفل بفستان ملون بعد ظهورها خلال الفترة الأخيرة فى أكثر من مناسبة داخل القاهرة بملابس سوداء حداد على الفنان الراحل.

وحرصت يسرا خلال الحفل على عمل بعض اللقاءات التلفزيونية مع عدد من القنوات والمواقع الإجنبية لتهنئة إيلي بحفله الجديد.
 


يسرا تتسلم تكريم هشام سليم 

ولم تتمكن الفنانة يسرا من السيطرة على دموعها  أثناء استلامها جائزة تكريم الفنان الراحل هشام سليم من مهرجان الفضائيات العربية، والذى أقيم خلال الساعات الماضية . 

يسرا وتارا عماد

ونشر أحد البرامج التليفزيونية تقريرا عن المهرجان ، والتى ظهرت من خلاله يسرا وهي تبكى اثناء حديثها عن الفنان الراحل هشام سليم ، حيث نعته على المسرح ببعض الكلمات المؤثرة.

 

مسلسل يسرا الجديد



انضمت الفنانة شيماء سيف والفنان محمد ثروت، لأبطال مسلسل "حمد لله على السلامة"، والذى تقدم بطولته النجمة يسرا، المقرر عرضه في رمضان المقبل 2023، من إخراج عمرو عرفة، وإنتاج العدل جروب، حيث تجرى الشركة المنتجة للعمل، إبرام باقى التعاقدات حاليًا تمهيدًا للبدء في تصوير المسلسل، الذى يعد من الأعمال المنتظرة في رمضان 2023 نظرًا للفنانة القديرة يسرا.

الفنانة الكبيرة يسرا يسرا مصمم الأزياء العالمي إيلي صعب هشام سليم الراحل هشام سليم

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