الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 5 صيادين في شمال قطاع غزة

اعتقلت بحرية دولة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، خمسة من الصيادين الفلسطينيين في بحر شمال قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن بحرية الاحتلال حاصرت في بحر منطقة السودانية شمال قطاع غزة، مركب صيد لفلسطيني، واعتقلت خمسة صيادين كانوا يعملون على متنه، حيث استهدفت المركب بالنار والغاز، وقامت بالاستيلاء عليه وسحبه إلى ميناء إسدود.

وتتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي استهداف الصيادين ومراكبهم في بحر غزة، وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.

على جانب آخر، أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأربعاء، فلسطينيًا في القدس على هدم منزله في البلدة القديمة.

وقال شهود عيان في البلدة القديمة: "إنه تم إجبار المواطن سند العجلوني على هدم منزل له عبارة عن "غرفة" بحجة البناء دون ترخيص، وذلك في حارة "السعدية" مشيرين إلى أن الغرفة المذكورة يعيش فيها أربعة أشخاص".

وعلى صعيد متصل، أبعدت سلطات الاحتلال عضو لجنة الدفاع عن "سلوان"، الباحث فخري أبو دياب عن المسجد الأقصى المبارك، ومحيط البلدة القديمة لمدة أسبوع قابل للتجديد، وذلك بعد استدعائه للتحقيق.

وداهمت قوات الاحتلال عددًا من منازل المواطنين في بلدة "الطور"، شرق القدس المحتلة.