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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الوكالة الدولية للطاقة: انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم ستبلغ ذروتها 2025

صدى البلد

رجحت الوكالة الدولية للطاقة، اليوم /الخميس/، أن تبلغ الانبعاثات العالمية لغازات الدفيئة المرتبطة بالطاقة، ذروتها عام 2025، بسبب "إعادة توجيه عميقة" لأسواق الطاقة العالمية منذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأضافت الوكالة- وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية- أن أزمة الطاقة العالمية التي سببتها العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وأدت إلى تغييرات عميقة وطويلة الأمد بإمكانها تسريع الانتقال إلى نظام طاقة أكثر استدامة وأمانا.

ومن جانبه، أوضح المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول أن تغيّرت أسواق الطاقة والسياسات العامة منذ العملية العسكرية الروسي في أوكرانيا، ليس للوقت الراهن فحسب بل أيضا لعقود مقبلة .. مشيرا إلى أن بعض البلدان حاليا تسعى إلى زيادة أو تنويع إمداداتها من النفط أو الغاز، وهما نوعان من الوقود الأحفوري انبعاثاتهما عالية من ثاني أكسيد الكربون، تدرس العديد من الدول تسريع تحولّها إلى الطاقات النظيفة.

الوكالة الدولية للطاقة لعسكرية الروسية أوكرانيا

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