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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

سر دخول عايدة عبد العزيز فى حالة اكتئاب انتهت بوفاتها

عايدة عبد العزيز
عايدة عبد العزيز

يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة عايدة عبد العزيز التى قدمت عدد من الأعمال السينمائية التى  تمكنت من خلالها من ترك بصمة وحصلت على العديد من الجوائز والتكريمات منها تكريم  مهرجان المسرح التجريبى عام 1996 .


وخلال تقرير أذاعه برنامج صباح الخير يا مصر كشف أن " عبد العزيز " تخرجت عايدة عبد العزيز فى المعهد العالى للفنون المسرحية 1959 وعملت مشرفة على تدريب الفرق المسرحية بالمدارس عقب انهاء دراستها وسافرت إلى لندن وحصلت على دورة تدريبية فى المسرح والصوت .


شاركت " عبد العزيز " فى العديد من الأعمال التليفزيونية أبرزها يوميات ونيس ، أوراق مصرية ، الفرار من الحب ، ضمير أبلة حكمت ، عفاريت الأسفلت ، كشف المستور ، النمر والأنثى ، ملك يبحث عن وظيفة  ، المهاجر ، ثمن الحرية وابتعدت عن التمثيل 2013 بعد وفاة حب عمرها الفنان والمخرج أحمد عبد الحليم فى ألمانيا وعاشت بعدها اكتئاب وحالة نفسية حزينة إلى أن شجعها الفنان يحيى الفخرانى على المشاركة معه فى مسلسل دهشة وتوفيت بعد أزمة صحية عن عمر 85 عاما  .


قدمت عايدة عبد العزيز خلال مشوارها الفنى عدد من الافلام السينمائية ابرزها : يوميات نائب فى الأرياف) 1969، شهد الملكة 1985، النمر والأنثى 1987، بوابة ابليس 1993،(الواد محروس بتاع الوزير 1999، وهليوبوليس 2010.

ما فى الدراما التليفزيونية ،  فقدمت  عايدة عبد العزيز عدد من المسلسلات أبرزها : زينب والعرش 1979، هالة والدراويش 1990، ضمير أبلة حكمت 1991، يوميات ونيس 1994، الفرار من الحب 2000، كناريا وشركاه 2003، موجة حارة 2013 .

أعمال الفنانة عايدة عبد العزيز سينما المانيا يحيى الفخراني ذكرى ميلاد صباح الخير يا مصر

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