ذكرى ميلاد عايدة عبد العزيز.. تفاصيل أيامها الأخيرة

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة عايدة عبد العزيز فهى من مواليد 27 أكتوبر 1930.، تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1959 ، عملت بوزارة التربية والتعليم كمشرفة على تدريب الفرق المسرحية بالمدارس عقب إنهاء دراستها.

عايدة عبد العزيز في ايامها الأخيرة عانت من الزهايمر عقب وفاة زوجها الفنان والمخرج المسرحي أحمد عبدالحليم وظلنوحتى وفاتها تعاني من سوء الحالة الصحية مما جعلها تبتعد عن الشاشة، وقالت عن تلك الفترة في احد اللقاءات:"الحياة بالنسبة إلي انتهت بعد رحيل زوجي المخرج أحمد عبد الحليم.

وتابعت إن من حاول إخراجي من هذه الحالة هو الفنان يحيى الفخراني الذي وافقت على العمل معه في مسلسل دهشة وهو ما دعمني نفسيًا لأتجاوز أزمتي.



وعانت الفنانة عايدة عبد العزيز في الفترة الأخير من المرض وسوء الحالة الصحية مما أبعدها عن العمل الفني وغيبها عن الشاشة منذ مدة بعيدة.

في عام 1962 سافرت عايدة عبد العزيز إلى لندن مع زوجها الفنان أحمد عبد الحليم لاستكمال دراسته العليا في التمثيل والإخراج فحصلت على دورة تدريبية في الحركة المسرحية والصوت.



قدمت عايدة عبد العزيز خلال مشوارها الفنى عدد من الافلام السينمائية ابرزها : يوميات نائب فى الأرياف) 1969، شهد الملكة 1985، النمر والأنثى 1987، بوابة ابليس 1993،(الواد محروس بتاع الوزير 1999، وهليوبوليس 2010.

ما فى الدراما التليفزيونية ، فقدمت عايدة عبد العزيز عدد من المسلسلات أبرزها : زينب والعرش 1979، هالة والدراويش 1990، ضمير أبلة حكمت 1991، يوميات ونيس 1994، الفرار من الحب 2000، كناريا وشركاه 2003، موجة حارة 2013 .